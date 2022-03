Honduras viajó con la intención de tumbar a Panamá en el Rommel Fernández

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. - La Selección de Honduras se instalará este día en territorio enemigo luego de salir de San Pedro Sula a las 12:00 del mediodía con rumbo a Panamá, primer rival de esta última triple fecha FIFA eliminatoria.

Junto a la cabeza del grupo, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, la delegación hondureña salió con Romell Quioto como principal figura para buscar el primer gane del camino a Qatar ante una selección que se juega un puesto en la justa.

El estratega sudamericano es consciente que el equipo nacional necesita un triunfo, pero asegura que no es de ahora, sino un problema que se volvió crónico en el representativo catracho. “Vamos con la mejor mentalidad de lograr los triunfos y a ver si de mejorar los conceptos”.



“Estamos buscando por todos lados para ver cómo la rompemos”, dijo con respecto a la seguidilla de juegos donde Honduras no logra ganar. Al momento de consultarle si le gustaría dejar a Panamá sin mundial fue claro. “Eso no me interesa a mi, no es problema mío. Yo estoy para Honduras ahora”.

Con respecto al itinerario que maneja ahora la bicolor, éste cambió de forma drástica con respecto a los anteriores partidos de eliminatoria que encaró como visitante.

Honduras llegará a Panamá en horas de la tarde y no entrenará puesto que los ejercicios los hicieron en horas de la mañana en las instalaciones del estadio Morazán de San Pedro Sula bajo la mirada del preparador físico Mauricio Roldán.



Otro detalle importante de la visita de Honduras, cuya posición en la Octagonal Final de Concacaf es la última, es que no harán reconocimiento de cancha del Rommel Fernández. Llegarán directo al hotel a descansar para esperar el juego de este jueves a las 7:05 en Ciudad de Panamá.

Luego del compromiso, la “H” volará de regreso al país el viernes por la mañana para preparar el partido del domingo en el Olímpico contra el representativo mexicano dirigido por Gerardo Martini. Ya estará incorporado Alfredo Mejía, jugador que no tendrá acción ante los canaleros por acumulación de amarillas.