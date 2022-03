“Desilusionados, existe ese pesimismo, desazón y tristeza”: Bolillo previo a enfrentar a Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La eliminada Selección de Honduras, con “pesimismo, desazón y tristeza” enfrentará a Panamá, quien tiene intacta sus aspiraciones para clasificar al mundial de Qatar 2022.



“Bolillo” Gómez, director técnico de la H, es claro al aceptar que están “desilusionados por no ir al mundial”, previo a enfrentar a los canaleros el próximo jueves a las 7:00 de la noche en ese país.



¿Cómo está el grupo para lo que viene? Le consultaron al estratega y la respuesta fue contundente.



“Ya desilusionados estamos por no ir a un Mundial, de no ir al otro y ya son dos, existe ese pesimismo y desazón, tristeza de todo el mundo”.



Sin embargo, Bolillo ilusiona con que Honduras irá al próximo mundial por la base de jugadores que han encontrado.



“He encontrado otra base de jugadores. Yo llegué aquí y encontré una base, ahora estoy buscando otra base de futbolistas. Venía hablando de jugadores de selección que sepan ganar en eliminatorias. Yo siento que para el 2026 Honduras tiene que estar en el Mundial”.



La Bicolor inicia mañana la ronda de sus últimos tres partidos que solo son trámite, pues su eliminación no tiene remedio.



