Honduras vs Panamá: A jugársela por un triunfo

Solo con un punta

“Vamos con la mejor mentalidad de lograr los triunfos y a ver si mejoramos los conceptos”, avisó el miércoles el entrenador Hernán el Bolillo Gómez, antes de volar del Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. De allí voló una selección compuesta por 16 piezas del ámbito local y siete legionarios (Alfredo Mejía se integrará este jueves y no jugará esta noche).

“Estamos buscando por todos lados para ver cómo la rompemos (la racha)”, dijo un Bolillo que dijo no pensar en el daño que le puede causar a Panamá: “Eso no me interesa a mí, no es problema mío. Yo estoy para Honduras ahora”.

Aunque el Bolillo no oficializó el equipo titular, los entrenamientos hicieron vislumbrar un 11 con novedades y con dos referentes en ambos extremos del campo: Buba será el portero y Quioto el único punta.

De acuerdo con el sondeo, se avizora que Cristian Sacaza, Carlos Argueta y Franklin Flores encontrarían hueco en una escuadra que contaría con Denil, Pereira, Alex López, Edwin Rodríguez y Arriaga.

A las 7:05 de la noche, la Bicolor buscará limpiar un poco su deteriorada imagen en uno de los tres duelos con los que cerrará su nefasta eliminatoria: el domingo recibirá a México en el Olímpico y el miércoles visitará a Jamaica.-

