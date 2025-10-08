Francisco Calvo: “Honduras siempre es difícil, pero no nos asusta jugar allá”

San José, Costa Rica.- Francisco Calvo, referente de la Selección de Costa Rica, habló ante los medios de prensa costarricenses previo al viaje de su país a Honduras, donde enfrentará a la Bicolor por la jornada tres de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El zaguero defensivo dejó claro que, aunque jugarán a estadio lleno, a los jugadores ticos no les atemoriza porque están preparados para encarar este tipo de cotejos de mayor trascendencia. Calvo mencionó que a Honduras le faltaban un par de jugadores con respecto al repechaje de Copa América, y detalló que a Costa Rica ha pecado en algunos detalles, pero buscarán no repetirlos. ¿Qué dice del regreso de Kendall Waston?

Llenazo en el Morazán: "Es una eliminatoria, todos los estadios están llenos, habrá hostilidad, vamos a enfrentar a Honduras, sabemos que siempre ha sido una plaza difícil, pero es motivante jugar en un estadio lleno". Repechaje de Copa América: "Es una selección diferente, le faltaban un par de jugadores, pero sigue siendo Honduras. En aquel momento se ganó y clasificó a la Copa América; en esta ocasión tenemos que enfocarnos en nosotros, en lo que vamos a hacer mañana y sacar un resultado positivo". Regreso de Waston: "Agregar a Kendall, Celso, Juan Pablo y yo, que somos los mayores, es un acompañamiento para los jóvenes, enseñarles lo que es la selección, saber este tipo de momentos donde los partidos se ponen calientes, para eso estamos".

No hay margen de error: "En la pasada eliminatoria, fue difícil, la primera ronda no fue buena, luego alcanzamos el repechaje, en esta no hay margen de error. El grupo se encuentra bien, motivados para sacar un buen resultado". Dependemos de nosotros mismos: "Sabremos el resultado de Nicaragua, pero a día de hoy dependemos de nosotros mismos, Costa Rica saldrá a hacer contra Honduras, lo que Costa Rica quiere hacer en ese partido, nada más". ¿Un empate?: "Mañana es una nueva historia, un partido donde se juegan muchas cosas, solo está en nuestra mente sacar un buen resultado, obviamente el gane nos sirve, pero el empate tampoco está mal".