¿Sin keylor Navas y Celso Borges? El 11 titular de Costa Rica para enfrentar a Honduras en SPS

Costa Rica visita este jueves a la Selección Nacional de Honduras en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Estos serían los 11 elegidos por el "Piojo" Herrera para buscar sacar oro de tierras catrachas.
PORTERO - El guardián Keylor Navas se recuperó de la lesión de tobillo y apunta al 11 titular de Costa Rica ante Honduras por la Eliminatoria.
DEFENSA - Carlos Mora ha encontrado un hueco en el 11 titular de Costa Rica. Los "Pura Vida" le quieren hacer daño a la Bicolor Catracha.
DEFENSA - El defensor Joseph Mora arrancaría en el 11 titular de Costa Rica ante Honduras por la fecha tres de la Eliminatoria Mundialista.
DEFENSA - Francisco Calvo es uno de los hombres de hierro de la zona baja de Costa Rica.
DEFENSA - Kendall Waston volvió a la convocatoria de Costa Rica. El veterano defensor fue pedido expreso del "Piojo" Herrera.
DEFENSA - Jeyland Mitchell, futbolista del Feyenoord de Países Bajos, es uno de los legionarios importantes que tiene Costa Rica.
VOLANTE - Allan Cruz apuntaría a ser el sustituto de Celson Borges en la zona de volantes. Borges no estaría listo para el Honduras vs Costa Rica.
VOLANTE - Orlando Galo, volante tico, ya sabe hacerle daño a la Selección de Honduras. Arrancaría en el 11 titular del "Piojo" Herrera.
VOLANTE - Josimar Alcócer sería el enganche en el eje de ataque de Costa Rica ante Honduras en el Estadio Francisco Morazán.
DELANTERO - La Selección de Honduras tendrá que cuidarse de Manfred Ugalde, el killer que tiene Costa Rica en la Eliminatoria.
DELANTERO - Para finalizar el 11 titular de Costa Rica, Alonso Martínez es el otro killer de cuidado. El atacante milita en el New York City de la MLS.
OPCIONES: Alejandro Bran es otro de los hombres destacados que tiene el combinado costarricense para medirse ante Honduras.
OPCIONES: Kenneth Vargas, futbolista del Herediano, es otra de las cartas importantes que tiene "El Piojo" Herrera entre los convocados.
OPCIONES: Guillermo Villalobos, futbolista del Alajuelense, sorprendió entre los convocados de Costa Rica para los duelos ante Honduras y Nicaragua.
OPCIONES: Warren Madrigal, actual futbolista del Saprissa de Costa Rica, es otro de los atacantes a los que Honduras tendrá que tener cuidado.
OPCIONES: Andy Rojas, joyita que tiene Costa Rica, apareció entre los convocados de Costa Rica ante Honduras.
OJO: Celso Borges sigue tocado y no estaría ante Honduras este jueves por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
DT: Miguel "Piojo" Herrera suma dos puntos en sus primeros dos partidos dirigidos en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista.