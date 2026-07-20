¿Despedida? Messi envía carta y conmueve: "El dolor es inmenso... Gracias de todo corazón"

Nueva Jersey, EE UU.- Lionel Messi se pronunció en redes sociales luego de perder la final de la Copa del Mundo ante España, partido donde cayeron 1-0 en tiempos extras. El 10 de Argentina reconoció que existe un dolor inmenso en el plantel albiceleste por no revalidar el título mundial, el cual hubiese representado la cuarta estrella para los argentinos.

Messi inició diciendo que "el dolor es inmenso, tomará tiempo para que esta herida sane. Pero también elijo aferrarme a todas las cosas buenas, todos los partidos que dimos vuelta dándolo todo y momentos que permanecerán en nuestros recuerdos para siempre". Y añadió: "siempre recordaré el apoyo de todo un país que, junto con el trabajo y esfuerzo de este grupo, nos trajo de vuelta una vez más entre los mejores equipos del mundo".

Lionel Messi mencionó que el aficionado argentino debe reconocer todo lo hecho por el grupo de seleccionados, quienes llegaron a dos finales de Copa del Mundo de forma consecutiva. "Hoy, es difícil apreciar lo que logramos... pero este grupo realmente ha llegado a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Gracias de todo corazón por cada saludo y cada mensaje".