Con clásico incluido: así se jugará la jornada cuatro de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Rey de Copas de Honduras, Olimpia, está rugiendo en la cima del torneo Apertura con nueve puntos y en la víspera de la jornada cuatro ya condimenta el partido ante Los Potros en Olancho.

Solo este choque es un sazón especial para que esta jornada sea atractiva, esto sin tomar en cuenta que habrá un clásico incluido.



VEA: Pedro Troglio tras conseguir el liderato del Apertura: “Nueve puntos hablan bien del equipo”

Se trata de Motagua vs. Marathón, quienes chocarán en el Estadio Nacional Chelato Uclés en la capital hondureña.

Las Águilas vuelan invictas, pero con dos empates. Los verdes, de su lado, perdieron la noche del miércoles ante Olimpia.

Esta jornada se jugará este sábado 13 y domingo 14 de agosto.

Estos son los cruces:



ADEMÁS: Apagón en el estadio Olímpico retrasa duelo Marathón vs. Olimpia

Sábado:

Lobos de la UPN vs. Honduras de El Progreso 5:00 PM

Vida vs. Real Sociedad 7:30 PM



Domingo:



Olancho FC vs. Olimpia 3:00 PM

Motagua vs. Marathón 4:00 PM

Real España vs. Victoria 5 :00 PM



DE INTERÉS: Ramiro Rocca reacciona enfadado tras la polémica derrota del Real España frente a la Real Sociedad