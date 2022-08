Pedro Troglio tras conseguir el liderato del Apertura: “Nueve puntos hablan bien del equipo”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con su temple flemático, su conducta natural y acostumbrado a ganar y romper nuevos récord, Pedro Troglio sonrió con el Olimpia en San Pedro Sula al volverle a ganar a Marathón en el estadio Olímpico después de 13 años.

No solo este logro conquistó la noche de este miércoles el argentino: también enarboló al Albo al primer lugar del torneo Apertura 2022 tras derrotar 1-2 de visita al Marathón, un monstruo que no escupió fuego en su cueva.



VEA: Apagón en el estadio Olímpico retrasa duelo Marathón vs. Olimpia

Pese a la victoria, Troglio reconoció que “terminamos sufriendo, pero alegra ganar acá otra vez después de tantos años que no se podían ganar”.

”Sobre todo nos despegamos del pelotón de arriba, son tres victorias, un calendario duro y nueve puntos, así que estoy muy contento”, valoró el líder del Rey de Copas de Honduras, según lo avalan las 34 conquistas en Liga Nacional.

Entre la alegría de la victoria y el sereno de la noche cuando ya casi cae la medianoche, Troglio con su peculiar carisma dijo que con el apagón de luz sintió miedo, pero no por la oscuridad, sino “por miedo a que no se jugara el partido”.



ADEMÁS: Sistema de seguridad con alta tecnología se estrenará en el clásico Marathón vs. Olimpia

Así valoró las primeras tres jornadas

Hasta esta jornada tres, los capitalinos son el único elenco que han ganado los tres partidos del Apertura.

”El arranque de calendario que teníamos era muy duro, fuimos a La Ceiba, vamos a Olancho y estamos muy bien como equipo y tenemos que ir a Guatemala, pero lo estamos sorteando muy bien”, aseguró el argentino.

Pedro aplaudió el golazo de Edwin Rodríguez que comenzó el carnaval blanco en San Pedro Sula, pero lamentó que “lo tuve que sacar porque tenía amarilla. Estamos muy contentos”.

”Se ganó. Queríamos tener el cerco en 0, pero ganamos”, finalizó el mandamás que logró ser tetracampeón con Olimpia en el pasado.



DE INTERÉS: Ramiro Rocca reacciona enfadado tras la polémica derrota del Real España frente a la Real Sociedad