Doblete de Giroud le da triunfo al Milan en derbi ante el Inter

MILÁN, ITALIA.- El delantero francés Olivier Giroud, con un doblete en el último cuarto de hora, decantó este sábado el 'Derby della Madonnina' para el AC Milan, que ganó 2 a 1 a su vecino Inter y se relanzó en la lucha por el 'Scudetto', en la 24ª jornada de la Serie A.



El Milan, ahora segundo provisionalmente con tres puntos sobre el Napoli (3º), se coloca a apenas un punto del Inter tras este valioso triunfo, logrado en calidad de visitante.

LEA TAMBIÉN: Olimpia recibe a Honduras Progreso en Danlí en el debut de Lavallén



El Inter, que tiene un encuentro menos que el Milan, cosechó la segunda derrota en el campeonato antes de desplazarse el próximo fin de semana a Nápoles, que puede también situarse a un punto si gana el domingo al Unione Venezia (17º).



Titular por la ausencia del sueco Zlatan Ibrahimovic, que está de baja por molestias en el tendón de Aquiles, Giroud empezó la remontada en el 75 después de rematar un balón tas ser asistido por el español Brahim Díaz.



De esta manera, el francés ponía la igualada después de que el croata Ivan Perisic perforara la portería milanista con una volea (38).



Los hombres de Stefano Pioli desplegaron su mejor versión de la temporada y siguieron con la ofensiva hasta que Giroud, en un medio giro genial en el área, logró el tanto del triunfo (78).

ADEMÁS: Real España recibe a Motagua en el duelo más atractivo de la jornada 3

"En la carrera por el título"

El ex del Chelsea y del Montpellier, que ha marcado ocho goles en esta temporada -siete en la Serie A y uno en Copa- se mostró eufórico tras el encuentro.



"Estaba un poco frustrado en la primera parte, como todo el equipo porque no estábamos jugando bien. Pero, en la segunda, volvimos al partido y esperaba tener una o dos oportunidades en el área", declaró Giroud a la cadena DAZN.



"El primero fue un poco con suerte, pero fue un gran pase de Cala (Davide Calabria). Estoy contento y orgulloso de este equipo que nunca se resigna", agregó el francés, exultante por el triunfo.



"Respecto al título, estamos en la carrera, pero todavía quedan muchos partidos y el Inter sigue por delante", concluyó Giroud.



Su compatriota, el portero Mike Maignan, también tuvo una excelente actuación. Primero, despejó un balón del croata Marcelo Brozovic (12); después, desbarató una clara ocasión del neerlandés Denzel Dumfries (28) y, más tarde, se interpuso en una tentativa del argentino Lautaro Martínez (37).



El ritmo del Inter decayó de intensidad después de que Simone Inzaghi sacara del terreno de juego a Martínez, Perisic y el turco Hakan Calhanoglu.



Durante los minutos finales, la tensión se palpó dentro del terreno, con una serie de faltas flagrantes como la que hizo el francés Theo Hernández (AC Milan), quien terminó expulsado instantes antes del final del duelo.



En el otro partido de la jornada de este sábado, la Roma (6º) no pasó de las tablas (0-0) en su Estadio Olímpico ante el Génova (13º).



El equipo del portugués José Mourinho chocó contra el VAR, que anuló un tanto en los momentos de prolongación de Nicolo Zaniolo ante un Génova que jugó con uno menos desde el minuto 69.



El atacante italiano, que celebró su gol con la afición antes de que el árbitro decidiera que se había producido una falta previa de un compañero, recibió una tarjeta unos instantes después por la frustración (90+5).



"Si eso es una falta, entonces el fútbol ha cambiado, ya no es el mismo juego, hay que buscar otros nombres", afirmó Mourinho a los micrófonos de los medios de comunicación.

VEA: Teófimo López regala cinturón de campeón mundial a Xiomara Castro