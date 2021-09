Racha anotadora de Lewandowski concluye tras 19 partidos en el Bayern   

BERLÍN, ALEMANIA.- La racha sin precedente del astro polaco marcando con el Bayern Múnich, Robert Lewandowski , se cortó en 19 partidos consecutivos el viernes, cuando no consiguió gol en el triunfo de su equipo por 3-1 sobre el Greuther Fürth, colista de la Bundesliga.



Lewandowski, quien remeció el travesaño a los 40 minutos, se quedó cerca de igualar el récord de Gerd Müller, quien anotó en 16 duelos consecutivos dentro de la Bundesliga. La seguidilla de 19 partidos de Lewandowski incluye la liga, la copa y la Liga de Campeones, desde el empate 3-3 ante el Arminia Bielefeld, saldado el 15 de febrero.



VEA: Kervin Arriaga vuelve a entrar en la convocatoria de Marathón



Fürth, quien no había ganado ninguno de sus primeros cinco partidos en la Bundesliga desde su ascenso, jugó razonablemente bien al comienzo. Sin embargo, fue Thomas Müller quien abrió el marcador por el Bayern a los 10 minutos.



Alphonso Davies generó una contra por la banda izquierda y envió un centro que fue desviado por otro jugador hacia Müller, quien definió desde fuera del área y junto al poste derecho.



La segunda diana de Joshua Kimmich con el Bayern llegó a los 31, con una fabricación similar. Esta vez, Leroy Sané aportó el centro.



ADEMÁS: Brunswijk explica que dio 100 dólares a jugadores del Olimpia e incentivos a portero y goleador



Los defensas del Führ permitieron demasiado espacio a los jugadores del Bayern, aunque no suficiente para Lewandowski.



El conjunto local recibió un respiro a los 48, cuando Benjamin Pavard fue expulsado por una entrada sobre el volante estadounidense Julian Green, quien se enfilaba al arco.



Pero el Bayern tuvo todavía poder de ataque suficiente para extender su ventaja a los 68 minutos, cuando Sebastian Griesbeck anotó en su propia puerta, presionado por Lewandowski, quien pareció decepcionado de no marcar él mismo.



DE INTERÉS: Con doblete de Kevin López, Motagua rescata empate ante Universitario de Panamá