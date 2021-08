Con Messi en París, ¿cuál es el futuro de Mbappé?

El tiempo apremia: si no renueva en las próximas semanas, Mbappé podrá abandonar Francia gratis en junio e incluso formalizar desde el 1 de enero de 2022 su contrato con un futuro club. FOTO: AFP

MADRID, ESPAÑA.- ¿Ahora que Lionel Messi ha cambiado Barcelona por París, tomará Kylian Mbappé el camino inverso en dirección a España? La prensa española no descarta una llegada del campeón del mundo francés, quien daría un poco de lustre a una Liga que se ha quedado sin su referente.



Sin Messi, sin Sergio Ramos, sin Zinédine Zidane... ¿Se abre la puerta para Mbappé?



"Es posible", tituló el diario deportivo español As el martes, resaltando que el fichaje de Messi "allana su llegada al Real".

A Mbappé solo le queda un año de contrato con el club francés y las negociaciones para renovar están atascadas. Pero según el periódico especializado el Real Madrid todavía no ha hecho una oferta al PSG.



El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, respondió en todo caso este miércoles a su campeón del mundo, incorporado en 2017 y que dijo claramente que quería que el club tuviera los medios para ganar la Liga de Campeones.



"Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa", lanzó.



La actitud paciente del francés contrasta con la de Neymar, quien en la misma situación contractual llegó a un acuerdo en mayo para quedarse hasta 2025.



El tiempo apremia: si no renueva en las próximas semanas, Mbappé podrá abandonar Francia gratis en junio e incluso formalizar desde el 1 de enero de 2022 su contrato con un futuro club.

Fichajes para convencer

"Hay dos opciones: o acuerdo para renovar el contrato, lo que permite ganar tiempo para una eventual salida de Kylian Mbappé y negociar con clubes que pueden pagar por el traspaso, o el PSG se puede resignar a dejar marchar a Mbappé este mismo verano para llevarse una cantidad por el fichaje. La última solución sería verlo marcharse libre el próximo verano, como Messi (esta temporada del Barcelona), y económicamente no sería una buena operación" para el PSG, explicó el viernes a la AFP Christophe Lepetit, economista en el Centro de Derecho y de Economía del Deporte (CDES, por sus siglas en francés) de Limoges.



A finales de mayo, en el momento de recibir su trofeo de mejor jugador de la Ligue 1, Mbappé reafirmó su voluntad de tener un proyecto ganador a su alrededor.



"Todo el mundo sabe que tengo un vínculo profundo con el club. Ahora, lo que quiero es ganar, sentirme en un lugar donde realmente puedo ganar, donde hay un proyecto sólido a mi alrededor. El proyecto deportivo es primordial", declaró a Canal+ la estrella del PSG, que este miércoles todavía no había reaccionado públicamente al desembarco de Messi.



El 'mercato' de la escuadra parisina ha sido impresionante, atando, además de al argentino, a Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.

Y su política de marketing no ha cambiado: el martes el club colocó la remera N.7 de Mbappé junto a la N.10 de Neymar y una bandera argentina en un video para anunciar la inminente llegada de la 'Pulga'.

El Real se lo puede permitir

Incluso con un vestuario galáctico, "la renovación de Mbappé no es una cuestión de liquidez" para el PSG, aseguró el lunes a la AFP Raffaele Poli, responsable del Observatorio del Fútbol en el Centro Internacional de Estudio del Deporte (CIES) ubicado en Neuchâtel, Suiza.



Para el Real Madrid, por contra, la cuestión sí es económica. El club, muy afectado por la crisis sanitaria, está culminando la renovación de su estadio Santiago Bernabéu y ha perdido este verano a Zidane, Ramos y Raphaël Varane.



Para ajustarse al límite salarial impuesto por LaLiga (473 millones de euros en su caso), el cuadro merengue cuenta con sus bazas: dispone de 120 millones de euros a la espera y podría vender a jugadores (como Martin Odegaard o Luka Jovic) para acercarse a la cantidad que pide el PSG sin hacer explotar su masa salarial.

"El Real siempre quiere a los mejores, eso (la llegada de Mbappé) no me sorprendería", aseguró Toni Kroos el domingo al diario alemán Bild. La 'Casa Blanca' se dispone a soñar.