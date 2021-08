Argentina dedica emotivo video a Messi tras salida del Barcelona  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Lionel Messi recibió varias muestras de afecto y apoyo de cara a una nueva etapa en su vida, un ejemplo de ello fue la Asociación de Futbol Argentino (AFA), quien dedicó un emotivo video a Messi.



"Arriba campeón, que esto acá no se termina, demuéstrale al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida. Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa [...] No hay un argentino capaz de dejarte en banda, vayas donde vayas, arriba campeón que hay un pueblo que te anima, que quiere verte feliz, que corre con vos, que llora con vos que sueña con vos", se escucha en el video compartido por la AFA.

"Arriba campeón, que esa leyenda argentina sigue viva, porque le enseñas al mundo día tras día que el verdadero campeón es el campeón de la vida. Arriba campeón", continúa el clip que fue compartido en la cuenta de Twitter de la Albiceleste.

Se cierra una etapa. Comenzará otra.



Se cierra una etapa. Comenzará otra.

Nosotros estaremos siempre a tu lado, capitán

En París

Messi llegó este martes a París para hacer oficial su fichaje con el PSG, donde se conoció que su acuerdo sería por dos temporadas con opción a renovar por una tercera.



De la mano de Antonela Rocuzzo, sus hijos y su padre, Messi salió rumbo a París para iniciar una nueva etapa en su carrera futbolística.

