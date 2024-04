Beckeles deja a los críticos sobre polémica ante UPN: “Es triste que quieran manchar el fútbol”

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

¿Qué opina sobre el polémico partido en Choluteca?

Siempre hay que jugar para beneficio del fútbol. Si ven el partido UPNFM había hecho un partido espectacular. Para mí en lo personal, viéndolo desde afuera, habían jugado bien, UPN tuvo su ocasión de gol, iban ganando y manchar su partido por cosas extras creo que no era lo correcto, este mundo es así, cada quien toma decisiones, cada quien ve lo que conviene, pero esperemos que siempre triunfe el fútbol. En la vida Dios siempre te cobra las cosas que hagas mal o bien vas a tener repercusión después. Esperemos que no vuelva suceder y que siempre sea a beneficio del fútbol todo lo que sucede. Y en vez de estar hablando de un apagón de luz, hay que estar hablando de que habían ganado bien, de que habían acortado su distancia con el Vida y tenían igualdad de puntos.

Esto los lleva de encuentro, no es la primera vez de los apagones, Héctor Vargas dijo que lo había hecho, ¿cómo nos deja parados a nivel nacional e internacional?

De encuentro cada nosotros tendrá diferentes puntos de vista, yo soy de La Ceiba, te imaginas todo lo que están pensando en La Ceiba. Esto es así, cada quien tiene su punto de vista, yo estoy para el equipo, con mis compañeros, el fútbol es de tres resultados, me tocó pelear descenso y yo sé lo que es pelear descenso, cuando lo peleas siempre sacas partidos que nadie espera, por ese lado no me preocupo. Es triste que quieran manchar el fútbol, el fútbol no es nada de esas cosas, que faltaban cuatro minutos. Yo siempre he dicho “Cuando haces algo, ¿para qué venir y decirlo después?”.

Quédate con lo que hiciste, no venir a querer meterle ideas a la gente. Siempre he dicho: “Vos lo hiciste y te dio resultados, pero sabés que era incorrecto, no podés inducir eso a las demás personas”. En el fútbol hay muchos niños que nos miran, nuestros hijos, no sé con qué cara podés llegar a tu casa y decir esto malo y lo estás haciendo público, no vale la pena. Nosotros mismos tenemos que seguir limpiando la cara del fútbol, el fútbol se habla dentro de la cancha, no fuera. Entonces, cuando haces las cosas bien dentro de la cancha, te va ir bien.