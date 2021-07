Varane deja el Real Madrid tras una década dorada y ficha por el Manchester United

MANCHESTER, INGLATERRA.- Llegado al Real Madrid con 18 años, Raphaël Varane decidió dejar el club blanco después de una década en la que acumuló títulos, entre ellos cuatro Champions League. El campeón del mundo francés afrontará un nuevo reto con el Manchester United.



Ambos clubes anunciaron este martes haber alcanzado un acuerdo para el traspaso del internacional francés, aún pendiente del reconocimiento médico. Ni el montante de la operación ni los detalles contractuales son conocidos por el momento.

"El Real Madrid C. F. y el Manchester United FC han acordado el traspaso del jugador Raphaël Varane", indica el Real Madrid en un escueto comunicado en su página de internet.



"Nuestro club le agradece su profesionalidad y su comportamiento ejemplar durante las diez temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta, con la que ha ganado 18 títulos", añade el Real Madrid.

