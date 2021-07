Agente de Alberth Elis sobre su futuro: "Hay interés real, pero no queremos entorpecer nada"

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Alberth Elis no tiene segura su continuidad en el Boavista de Portugal, sus buenas estadísticas en su primer año en Europa han hecho que diferentes clubes se interesen por él y la posibilidad de cambiar playera la próxima temporada se mantiene latente.



Daniel Solís, agente costarricense que maneja al catracho, se ha hecho presente en Houston y ha tenido la oportunidad de charlar con el delantero en el hotel de concentración previo a su regreso a Honduras por su lesión, también lo hizo con Kevin Álvarez, otro de los futbolistas que tiene firmado con su agencia.



Solís afirma que hay interés real de diferentes equipos por la Panterita, sin embargo no han logrado concretar nada por lo que prefiere manejar con precaución el posible fichaje por otro club: "Estamos con mucha cautela, con paciencia, es un jugador que está dando frutos en Europa, está teniendo las estadísticas necesarias, pero no nos apresuramos a tomar decisiones que no nos vayan servir, estamos evaluando cada cosa que viene, él ha ha hecho las cosas bien", afirma.



Y agregar: "El interés es real, pero lo manejamos de forma silenciosa para no entorpecer alguna negociación posible", afirma Solís quien es vicepresidente de Fútbol Consultants, la empresa tica que maneja al catracho.



La Premier League es la liga a la que Elis ha expresado que quiere ir, Solís confirma que cumple todos los requisitos aún y cuando en el ranking de la FIFA, Honduras no está en la ubicación que se requiere. "Cumple con todo y con el ranking no importa porque al encontrarse en una Liga de Europa sí clasifica para ir", dice al respecto.



"Sabemos que la Premier le gusta a todos los futbolistas, tiene a los mejores equipos, pero en Europa siempre hay que analizar cada movimiento, es una posibilidad, pero no se cierra la puerta a ninguna otra", afirma.



Y aclara: "Alberth pertenece al Boavista y su contrato está corriendo, hay que ir poco a poco, interés sí, pero lo estamos analizando", afirmó.

KEVIN ÁLVAREZ NO SE MUEVE DE SUECIA

Quien no se moverá este mercado de fichajes en Europa es el joven defensor Kevin Álvarez, su ficha pertenece al IFK Norrköping de Suecia y pese a que no le fue bien al inicio, ha comenzado a ganar minutos que le valieron su convocatoria a la Bicolor.



"Yo siempre digo que el fútbol es muy dinámico, no sabemos que puede hacer mañana, pero Kevin tiene un contrato vigente y la idea es seguir cumpliéndolo", dijo.



Eso sí, la polifuncionalidad mostrada por Álvarez en esta Copa Oro le ayuda a Solís para poder venderlo en un futuro a una liga más importante y lo explica: "Se desenvuelve bien en esa posición que lo están usando, es una herramienta que nos sirve para poder promocionarlo en que juega en diferentes posiciones y que la hace de buena forma", cerró.