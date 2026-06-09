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Así fue la captura del acusado del crimen de la enfermera Elvia Gómez

La detención del principal sospechoso del crimen de la enfermera Elvia Gómez se realizó en el marco de un operativo policial, como parte del proceso de investigación del caso.

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 12:24
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