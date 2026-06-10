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Lluvias de peces sobre Yoro confirma tradición de cada año

Una fuerte tormenta sorprendió a pobladores de la comunidad de Centro Poblado en Yoro al presenciar una lluvia de peces en la zona

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 11:23
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