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FFAA investigan presunta desaparición de fondos en Támara; esto se sabe

Eso es lo que intentan esclarecer las Fuerzas Armadas tras la apertura de una investigación en el centro penal, luego de la separación del director Juan Carlos Osorto mientras avanzan las indagaciones

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 22:06
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