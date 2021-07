Costa Rica y Jamaica definen liderato de Grupo C de Copa Oro  

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- Costa Rica y Jamaica decidirán el primer lugar del Grupo C de la Copa Oro este martes en la última fecha de la primera fase del torneo de selecciones más importante de la Concacaf.



El duelo entre ambos clasificados a los cuartos de final se llevará a cabo en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, desde las 23H00 GMT.



Ambas representaciones llegan a este encuentro con seis puntos, luego de sendas victorias frente a Guadalupe y Surinam; no obstante, los ticos han anotado un gol más que los jamaiquinos en el certamen, por lo que se ubican en la cima en este momento. Por ello, un empate favorecería a Costa Rica.



Los centroamericanos han marcado cinco goles y recibido dos (victorias de 3-1 a Guadalupe y 2-1 a Surinam), mientras que los caribeños llevan cuatro tantos a favor y solo uno en contra (2-1 a Guadalupe y 2-0 a Surinam).



Costa Rica y Jamaica, ya clasificados, definirán el primer y segudo puesto del grupo que definirá a sus rivales en cuartos.



El primer puesto enfrentará a Canadá, escolta del bloque B, mientras que el segundo lugar irá ante Estados Unidos, puntero de ese mismo grupo.



Actualmente, los ticos ocupan el puesto 50 en el ranking de la FIFA, Jamaica es número 45. Son cuarto y tercero de la Concacaf, respectivamente.



La última vez que midieron fuerzas fue el 26 de marzo del 2019, en un amistoso disputado en suelo costarricense. Los locales ganaron 1-0, con gol de Keysher Fuller, quien también será de la partida este martes.



"Todos los equipos en este torneo han sido fuertes. No nos podemos dejar llevar por nombres. Ellos tienen futbolistas arriba muy potentes que juegan muy bien, tenemos que contrarrestar eso para sacar un resultado positivo", expresó Fuller.



"Lo poquito que hemos visto de ellos se ve que son complicados, son bastante rápidos, tiene muy buenos jugadores. Pero queremos el primer lugar, queremos seguir con la confianza que tenemos en este momento", dijo el volante David Guzmán.



Jamaica tiene 12 partidos de no vencer a su rival de turno y la última vez que lo hizo fue hace 24 años, por la eliminatoria al Mundial de Francia 1998 (1-0, en Kingston).



Desde ahí, se registraron seis victorias ticas y seis empates



Posibles alineaciones:

Costa Rica: Leonel Moreira - Keysher Fuller, Óscar Duarte, Giancarlo González, Ronald Matarrita - David Guzmán, Celso Borges, Ariel Lassiter, Bryan Ruiz, Alonso Martínez - Joel Campbell. DT: Luis Fernando Suárez.



Jamaica: Andre Blake - Amari’i Bell, Liam Moore, Damion Lowe, Alvas Powell - Blair Turgott, Daniel Johnson, Michael Hector, Leon Bailey - Shamar Nicholson, Cory Burke. DT: Theodore Whitmore.