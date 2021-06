Copa América: Colombia busca afianzarse ante Venezuela

GOIANIA, BRASIL.- Una envalentonada Colombia podría ser la causa de otro disgusto para una Venezuela que sigue padeciendo por un brote de coronavirus en la Copa América.



Los Cafeteros son colíderes junto a Brasil del Grupo B tras vencer en el debut 1-0 a Ecuador, mientras que la Vinotinto fue goleada 3-0 por los anfitriones por la primera fecha del certamen continental. Jugarán este jueves el estadio Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.



Colombia está invicta desde que Reinaldo Rueda tomó el mando en reemplazo del portugués Carlos Queiroz con un saldo de dos victorias y un empate entre eliminatorias y Copa América. Pero estos resultados tuvieron pocos argumentos colectivos y dependieron más de la solvencia de su arquero David Ospina y la contundencia en el área rival.



VEA: Tite, técnico de Brasil, ensayaría otro tridente en el ataque ante Perú



“Los casos de Covid de Venezuela no pueden ser un factor de distracción para nosotros. Venezuela es un equipo muy competitivo, estos rivales siempre son difíciles", advirtió Rueda en la videoconferencia de prensa.



La selección venezolana jugó diezmada ante Brasil tras registrar más de una docena de casos de coronavirus entre sus integrantes, incluidos jugadores y empleados. Ello obligó a su técnico, el portugués José Peseiro, a convocar de urgencia a 15 jugadores con poco rodaje en la selección para competir en Brasil.



“Sabemos la fuerza que tiene Colombia. Ahora lo que tengo que hacer es tener la inteligencia para manejar a los jugadores que tengo. Un grupo fantástico", destacó Peseiro.



El entrenador esperaba contar con el defensa Nahuel Ferraresi, que había tenido un resultado dudoso en pruebas anteriores, pero dio positivo en el último PCR antes del partido y quedó descartado.



ADEMÁS: México comienza su camino a Qatar 2022 frente a Jamaica



En Colombia, el lateral William Tesillo se perfila como reemplazante de Yairo Moreno, dado de baja del torneo por una lesión muscular. No obstante, su entrenador no confirmó la formación



“Iniciar ganando un torneo corto en Sudamérica es vital. Venezuela es un rival muy difícil a pesar de las bajas que tienen. Mañana debemos ratificar el buen arranque y enfrentar el juego con la misma intensidad”, reflexionó Rueda.



El último duelo entre ambos seleccionados por la Copa América fue en 2015, con triunfo de Venezuela.



DE INTERÉS: "¿Estás de regreso entre nosotros?": médico cuenta el regreso a la vida de Eriksen



Por esta misma zona también jugarán el jueves Brasil y Perú. Ecuador tendrá fecha libre.