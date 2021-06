Tite, técnico de Brasil, ensayaría otro tridente en el ataque ante Perú  

SAO PAULO , BRASIL.- Tite está consciente de que los tres goles ante una diezmada Venezuela podrían ser un espejismo. Frente a un Perú que sería más sólido, el seleccionador brasileño ensayaría un nuevo tridente, al continuar su búsqueda del ataque ideal.



El estratega probó a Everton Ribeiro, Everton y Gabriel Barbosa durante el entrenamiento del martes en lugar de Lucas Paquetá, Richarlison y Gabriel Jesus, que fueron titulares en el partido inaugural del domingo que Brasil ganó por goleada de 3-0 a Venezuela, que un día antes perdió a ocho jugadores por un brote de covid.



Roberto Firmino, que estuvo en la banca contra Venezuela, no participó en la parte del entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol transmitió a la prensa.



El técnico también intentó un cambio en la defensiva con Thiago Silva en sustitución de Marquinhos como compañero de Eder Militao y un dúo de mediocampistas defensivos con Fabinho que se sumó a Fred en lugar de Casemiro.



Tite ha dicho que los 20 días de la Copa América serán aprovechados para probar algunos aspectos con vistas a la Copa del Mundo que se disputará en Qatar el año entrante.



El estratega y sus jugadores habían manifestado públicamente su oposición a que la Copa América se realizara en Brasil en momentos en que el país presenta altos niveles de contagio de coronavirus.



A cinco días del debut, enfatizaron que jamás se negarían a disputar un partido o torneo con la Verdeamarela.



Fred pareció discrpar a Tite y declaró que la selección ya está en buena forma para Qatar.



“Somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores. El entrenador y el cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo. Si la Copa del Mundo comenzara hoy Brasil estaría listo”, declaró el mediocampista en conferencia de prensa.



“En esta Copa América el entrenador Tite puede dar oportunidades en el conjunto, eso es importante. Siempre habla de ello, de que estemos listos para cuando se presente la oportunidad”.



Hace dos años, Brasil derrotó sin complicaciones 3-1 a Perú en la final de la Copa América 2019.



“Son ediciones diferentes. Ojalá que nosotros podamos lógicamente hacer algo parecido a lo que fue la Copa anterior, donde tuvimos la posibilidad de llegar hasta la final, pero creemos que es importante ir paso a paso”, indicó el entrenador de Perú, Ricardo Gareca, en la videoconferencia previa al partido.



Los peruanos contaban entonces con el delantero Paolo Guerrero, que no fue convocado para el torneo, al no recuperar la forma física tras la grave lesión de rodilla que sufrió el año pasado.



“La ausencia de Paolo está marcada más que nada por un problema físico que él está resolviendo para tratar de recuperarse y estar de la mejor manera, entonces creemos que donde él pueda resolver ese problema, va a tener mejores expectativas, para cuando se reinicien las eliminatorias”, manifestó Gareca.



Apenas un año antes, Perú había participado apenas en su primera Copa Mundial desde 1982. Ahora el escenario es totalmente distinto y la selección de Gareca figura en el sótano de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial, si bien mostró mejoría con un triunfo de visita frente a Ecuador en la fecha más reciente.



Perú realizó su primer entrenamiento en Brasil en medio de los temores de contagio entre la escuadra. El lunes, el preparador físico Néstor Bonillo dio positivo al coronavirus en Lima. No viajó a Brasil.



Se desconoce si Bonillo fue contabilizado por el ministerio de salud de Brasil entre los 52 casos confirmados relacionados con el torneo.



Gareca no ha confirmado cuál será su alineación contra Brasil.