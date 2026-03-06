Nixon Cruz será operado: el tiempo que estará de baja para el Real España

El futbolista aurinegro de 19 años arrastra desde hace tiempo una enfermedad crónica en esa articulación, situación que ha sido controlada por el cuerpo médico del club durante la temporada. Sin embargo, en el más reciente compromiso del equipo ante Platense, sufrió una fuerte contusión que terminó agravando su condición y derivó en el daño meniscal que ahora requiere tratamiento quirúrgico.

San Pedro Sula, Honduras. - El extremo de Real España, Nixon Cruz , fue sometido este viernes 6 de marzo a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda luego de confirmarse una lesión de meniscos que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.

Tras realizarle los exámenes médicos correspondientes, los especialistas determinaron que la mejor opción para garantizar su recuperación es pasar por el quirófano. Con esta operación se busca corregir la lesión, aliviar las molestias en la articulación y evitar que el problema continúe afectando su rendimiento o provoque complicaciones mayores en el futuro.

El tiempo estimado de recuperación para Nixon Cruz será de entre seis y ocho semanas, periodo en el que deberá cumplir un proceso de rehabilitación supervisado por el cuerpo médico de Real España.



Durante ese tiempo el jugador trabajará en la recuperación de la movilidad, fortalecimiento muscular y readaptación física antes de volver a competir.

En el conjunto aurinegro existe optimismo de que Nixon Cruz pueda recuperarse dentro del plazo previsto y estar disponible para la recta final del torneo Clausura de la Liga Hondubet, etapa clave en la que el equipo buscará consolidar su posición en la tabla y llegar con un plantel competitivo a la fase decisiva del torneo.

La ausencia de Cruz representa una baja sensible para el equipo sampedrano, ya que se trata de un futbolista que ha sido utilizado con regularidad en el esquema del cuerpo técnico y aporta solidez en la zona defensiva. Mientras tanto, el club deberá reorganizar su línea ofensiva en los próximos partidos a la espera de la recuperación del jugador.

El plantel de Real España continúa enfocado en mantener su buen momento en el torneo, confiando en que la recuperación de Nixon Cruz avance sin contratiempos para poder contar nuevamente con él en el cierre de la competencia. Están en la cima con 18 puntos.