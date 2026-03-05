  1. Inicio
Juan Orlando Hernández habla de persecución por caso Pandora

El expresidente afirmó que desea regresar al país para enfrentar el proceso, luego de que un juez natural rechazara su solicitud de presentación voluntaria

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:03
El Heraldo Videos