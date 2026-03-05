EH Plus
Informe de la ONU alerta sobre abusos durante estado de excepción
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 11:21
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Iroshka Elvir propone bajar el ISV del 15% al 12% en Honduras
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Informe de la ONU alerta sobre abusos durante estado de excepción
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Diputados de Libre exigen conteo de votos tras condecoración a funcionarios y embajadores
Álvaro Mejía
Videos Honduras
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla juramentado como director de la DLCN
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Manuel Zelaya respalda elección de Ronald Panchamé como jefe de bancada de Libertad y Refundación
Álvaro Mejía
Videos Honduras
Maratón del Saber entrega cuadernos al kínder Doctor Armando Euceda en Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Escuela Enciende una Luz recibe cuadernos Quick, gracias a la Maratón del Saber
Marbin López
Videos Honduras
Ramiro Muñoz asume la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
JOH afirma que no tiene planes de participar en política
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
¿El “apóstol Chago” ya fue condenado en El Salvador?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Fuerzas Armadas de Honduras invierten 13 millones de lempiras en construcción de astas monumentales
Daniela Zepeda
Videos Honduras
Godofredo Fajardo presenta iniciativa de ley para garantizar parqueo gratuito en centros comerciales
Álvaro Mejía