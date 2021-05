Así está el rendimiento de los legionarios de Honduras previo a la Nations League

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre los 23 tripulantes llamados por el jefe de la nave catracha, hay 10 foráneos que arriban con los reflectores encima y con la responsabilidad de liderar a buen puerto la expedición catracha.



El hecho de jugar en ligas superiores a la hondureña, la obligación los llama a ser los que marquen diferencia para Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf.



¿Pero cómo llegan los legionarios?, ¿cómo ha sido su rendimiento en sus respectivos clubes? Uno de los grandes abanderados es sin duda es el atacante Alberth Elis.



La Panterita viene de firmar una espectacular campaña en su primera experiencia en la primera división de Portugal al ser determinante en la salvación del Boavista.



Fue titular en 28 de sus 31 partidos jugados y se convirtió tanto en el máximo goleador (8) como en el máximo asistidor (7) de su equipo. No en vano está en la mira de Porto, Celtic de Escocia y dos equipos ingleses.



En esa misma línea de regularidad estuvo el volante Rigoberto Rivas con la Reggina de la Serie B de Italia.



Sus 5 goles, sus 3 pases de gol, sus 22 disparos (12 a puerta)ysus 27 partidos jugados resumen el buen andar del mediocampista de 22 años.

Quioto, el que más remata

Aunque no tuvo una gran temporada goleadora, Choco Lozano arriba a la Bicolor con muchos minutos acumulados -1,526- en la primera división de España.



El delantero estuvo en 29 de los 38 partidos que disputó el Cádiz en La Liga.



Pese a que solo pudo embocar tres de sus 15 remates al marco, esos tres goles (incluido el histórico gol del triunfo ante Real Madrid) significaron puntos y fueron determinantes para que el equipo cadista se terminara salvando del descenso con cierta comodidad.



La ofensiva también contará con un Romell Quioto que viene de cerrar de gran manera (10 dianas) la pasada campaña con Montreal Impact y que registra números aceptables en el inicio de la temporada 2021 de la MLS de los Estados Unidos.



El Romántico del Gol tiene un tanto y es el líder de su equipo en dos rubros: el mejor asistidor con tres pases y el más rematador con 15 tiros.



La liga estadounidense aport a otras tres piezas. Dos de ellos juegan en el Houston Dynamo. Boniek García ha jugado los siete partidos de la campaña, mientras que Maynor Figueroa solo ha participado en tres encuentros.

Rubio, irregular

El volante Bryan Acosta, por su lado, ha sido titular en los seis partidos del Dallas y tiene una asistencia de gol.



Hablando de volantes, Alex López llegará con el sinsabor de no haber podido repetir el título en Costa Rica, pero arribará con muchos partidos en las piernas. El medio campista repartió varias asistencias de gol, hizo tres tantos y disputó 19 combates con el Alajuelense.



El combo de legionarios lo completan Kevin álvarez y Jonathan Rubio. Después de no entrar en los planes del equipo A del Norrköping de la primera de Suecia, el lateral derecho se ha ido ganando la confianza del entrenador Rikard Norling.





En esta temporada, el carrilero ha jugado seis partidos (dos de liga) y ha marcado dos goles.



Allá en el fútbol europeo hay conceptosyhe aprendido el cómo manejar los tiempos. Son cosas que aquí muy difícil lo podría aprender. Lo que he aprendido en el fútbol internacional lo pongo a disposición de la Selección”, afirmó el jugador, quien llegó a Suecia en 2019.



Rubio Toro, por su parte, ha acusado irregularidad en la segunda división de Portugal. El mediapunta hizo un golysolo jugó 14 de los 34 combates del Chaves. Esta decena de jugadores están llamados a guiar a la Bicolor en el duelo del próximo jueves contra Estados Unidos, porlas semifinales de la Nations League de la Concacaf...