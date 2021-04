Juegos Olímpicos de Tokio podrían celebrarse sin espectadores

Ante la incertidumbre creada por la evolución de la pandemia de covid-19, los organizadores retrasaron a junio su decisión de permitir o no la presencia de público local. Foto:AP

TOKIO, JAPÓN.- Los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 podrían celebrarse a puertas cerradas, declaró este viernes en una entrevista con la AFP la presidenta del Comité Organizador, prometiendo que el gran evento deportivo, que comienza en tres meses, será "seguro".



Seiko Hashimoto, quien llegó al frente del Comité Organizador de Tokio-2020 en febrero tras la dimisión forzada de su predecesor, envuelto en un escándalo de sexismo, aseguró que los organizadores lo darán todo para asegurarse que los Juegos no sean suspendidos.



Podría haber una "situación en la que no podamos permitir ningún espectador", reconoció Hashimoto, agregando que los Juegos sólo serán un éxito si los organizadores protegen "por completo" a los atletas y a los ciudadanos japoneses.



Ante la incertidumbre creada por la evolución de la pandemia de covid-19, los organizadores retrasaron a junio su decisión de permitir o no la presencia de público local.



En marzo ya prohibieron la presencia de espectadores procedentes del extranjero, por primera vez en la historia.

Aumento de casos

En Japón, Tokio y otros tres departamentos están desde el domingo pasado sometidos a un estado de urgencia por tercera vez, debido al aumento de los casos de covid-19, lo que obliga a celebrar eventos deportivos a puertas cerradas.



Tokio-2020 recibió críticas por pedir la colaboración de personal médico japonés para el evento, en un momento en que el sistema hospitalario local está al límite, y Hashimoto señaló que la falta de espectadores podría aliviar esta presión.



"Si el evento (olímpico) en sí mismo tuviera que cambiar, sería en lo que respecta a los espectadores", opinó, subrayando que este sería un aspecto que ayudaría a "reducir la preocupación de la gente sobre el sistema hospitalario".