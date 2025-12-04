  1. Inicio
Marathón vs Lobos UPNFM EN VIVO: hora, canal, donde ver la Liga Nacional

El 'Monstruo Verde' recibe al equipo universitario en el Yankel Rosenthal, días después del fallecimiento y actividades de homenaje a Orinson Amaya

  • 04 de diciembre de 2025 a las 13:41
Ambos equipos parten con la obligación de ganar para posicionarse mejor en la tabla.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- En el cierre de la Jornada 21 de la Liga Nacional, Marathón recibe a Lobos de la UPN en el estadio Yankel Rosenthal.

El partido estaba estipulado para jugarse el martes pasado, pero el fallecimiento del presidente de Marathón, Orinson Amaya, provocó que el encuentro fuera reprogramado para hoy.

Cada equipo llega con la posibilidad de afianzar posiciones en la tabla: Marathón con una victoria sería líder en solitario, mientras si Lobos estaría clasificando a la liguilla.

Minuto a minuto

Alineaciones confirmadas

Marathón: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 7- Isaac Castillo, 5- Francisco Martínez, 10- Damín Ramírez, 30- Cristian Sacaza, 21- Odín Ramos; 11- Nicolás Messiniti.

Lobos UPNFM: 12- Alex Güity; 14- Ángel Fiallos, 28- Andrés Dávila, 24- Óscar Loreto, 3- Geremy Rodas, 5- Félix García; 18- José Raúl García, 16- Jariel Ruiz, 10- Marcos Morales, 9- Jairo Róchez y 27- Kilmar Peña.

Datos del partido

Hora: 3:00 pm

Transmisión: Deportes TVC

Redacción web
Alberto Cerrato

