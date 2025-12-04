Marathón vs Lobos UPNFM EN VIVO: hora, canal, donde ver la Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- En el cierre de la Jornada 21 de la Liga Nacional, Marathón recibe a Lobos de la UPN en el estadio Yankel Rosenthal.

El partido estaba estipulado para jugarse el martes pasado, pero el fallecimiento del presidente de Marathón, Orinson Amaya, provocó que el encuentro fuera reprogramado para hoy.

Cada equipo llega con la posibilidad de afianzar posiciones en la tabla: Marathón con una victoria sería líder en solitario, mientras si Lobos estaría clasificando a la liguilla.