Comisión de Arbitraje: Devron estaba adelantado y no hubo penal contra Rocca  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El clásico de la jornada seis, Olimpia vs. Real España, es objeto de polémica tras anularle un gol en posición adelantada a la visita que le pudo permitir empatar el encuentro en los últimos minutos del juego.



A raíz de tanta controversia de que el gol que anotó Devron García a favor de Real España fue legítimo según el Potro, la Comisión de Arbitraje se reunió para aclarar la polémica situación que hasta llevó a cruzar palabras entre el mandamás de los elencos involucrados.



"Este torneo lo hemos iniciado mejor que otros. A la fecha llevamos 28 partidos y en cinco partidos ha habido incidencia arbitral, pero en el porcentaje no estamos mal. Trabajamos para que se cometa el mínimo de errores", contó Benigno Pineda, Coordinador de la Comisión de Arbitraje.

Dictamen

"A pesar de que la toma de televisión no es perfecta se determina que el jugador se encuentra en fuera de juego. El futbolista de amarillo (Devron) tiene medio cuerpo más adelante, por lo tanto el árbitro (Melvin Matamoros) y su asistente estuvieron correctos en sancionar la infracción", afirmó Benigno mientras observaba la imagen.



Lo de Rocca no fue falta

La Comisión de Arbitraje también dejó claro que la falta que le cometió Elvin Casildo, jugador de Olimpia, a Ramiro Rocca de la Máquina no fue penal.



"Nosotros no solo vemos las jugadas y damos una opinión. Las analizamos desde todos los ángulos. Aquí se logra apreciar que no hubo empujón ni carga contra Rocca, solo pone sus brazos arriba, pero no lo empuja. Se ve que el jugador de Olimpia salta antes y le gana la posición al jugador del Real España", aclaró Velázquez.



