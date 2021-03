Polémicas del clásico provocan cruce entre el Potro y Troglio  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El clásico moderno entre Olimpia y Real España no terminó con el último pitazo de Melvin Matamoros.



El polémico 1-0 de los Blancos dejó secuelas por el trabajo arbitral y específicamente por dos acciones en contra de la Máquina.



Los Aurinegros pidieron un penal por un salto de Elvin Casildo sobre Ramiro Rocca, al 71, y en el tiempo agregado Melvin, ante el señalamiento de JC Rodríguez, anuló el gol de Devron García por fuera de lugar. Los reclamos visitantes provocaron la expulsión del mexicano Omar Rosas.



“El partido es frustrante por el resultado porque el equipo hizo bien las cosas, tuvo pasajes buenos. Pero al final esto no es de merecer, hay que hacer los goles y en esta época navideña los árbitros le están dando regalos a Olimpia y hoy es de esos partidos donde se notó eso que a mí me habían mencionado, pero que no quería creer”, cuestionó tras el partido el técnico aurinegro Raúl el Potro Gutiérrez.

Troglio le contestó

La palabra del técnico mexicano provocó la reacción del adiestrador olimpista Pedro Troglio. “Si lo dijo es una falta de respeto para mí, el cuerpo técnico y jugadores. Me extraña de una persona que aparenta ser seria, me llama la atención que se haya expresado de esa manera porque no sé qué regalo nos hicieron; el gol fue offside”, se quejó el estratega argentino.



Troglio dijo que “todos los equipos tienen situaciones a favor y en contra, pero tantos partidos sin perder a nivel internacional y local no hablan de ayuda, pero ojalá que sea tan fácil jugar al fútbol con tantos partidos invictos con ayuda, es fantástico y agradezco la ayuda”.



Y el extécnico de Gimnasia de Argentina no se quedó allí: “Me dejaron caliente con esto. Ganamos en la cancha como lo ganamos en San Pedro. El día que pierda, puedo quejarme del arbitraje, pero nunca decir que al España lo están ayudando. Pero un equipo que lleva casi 30 partidos invicto, nos han ayudado demasiado entonces”.

¿Qué dicen los expertos?

Los entrenadores tuvieron su cruce tras las dos jugadas antes citadas. “¿Para cuándo el VAR?”, cuestionó en Twitter el presidente aurinegro Elías Burbara, al etiquetar en su mensaje a la Fenafuth y a la Liga Nacional.



De acuerdo con Mario Moncada y Roberto Girón (exárbitro y exasistente, respectivamente), “el Real España fue afectado por el arbitraje”.



Moncada, Girón y el exasistente Reynaldo Salinas (hoy analista arbitral en Televicentro) comparten que hubo un “claro penal de Casildo sobre Rocca”, pero difieren en la jugada del fuera de lugar.



Mario y Salinas afirman que sí había fuera de lugar de Devron en la jugada de gol anulada, en tanto que el Chele Girón cree que el jugador del España estaba en buena posición y, por lo tanto, el gol debió subir al marcador.



El clásico situó líder a Olimpia de su sector y también dejó mucha tela que cortar...



