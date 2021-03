Futbolista de Boca Juniors es acusado de violación sexual  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El futbolista Cristian Pavón, de Boca Juniors, fue acusado formalmente de abuso sexual de una joven, con acceso carnal, en 2019.



La medida fue dispuesta por el fiscal de Alejandro Peralta Otonello, de la localidad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo el delantero y donde tuvieron lugar los hechos que se le imputan.



Peralta Otonello, además, citó a Pavón a prestar declaración indagatoria el 23 de marzo para responder sobre los cargos, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Associated Press.



La joven Marisol Gisela Doyle denunció que Pavón la violó el 1 de noviembre de 2019 durante una fiesta en la localidad La Bolsa, en Córdoba. El hecho se habría producido en una cabaña de un amigo del jugador, según la víctima.



Doyle no denunció el hecho en aquel momento porque adujo “parálisis emocional” y “miedo por estar rodeada de personas del entorno del abusador”. Según su relato, en febrero 2020 sufrió una crisis de angustia que la llevó a presentarse ante la justicia para contar lo que había sucedido.



Pavón, quien integró la selección argentina en la Copa Mundial de Rusia, permanece en libertad.



En un comunicado difundido en enero, el estudio de abogados que representa a Pavón dijo que la denuncia es falsa y que responde a “intereses ilegítimos”.



Pavón, de 25 años, se encuentra en plena recuperación de una operación en los dos tobillos. Si bien Boca Juniors es dueño de su pase, el jugador manifestó que prefería continuar su carrera en el exterior.



La noticia de la imputación se conoce en momentos que el club argentino está negociando la transferencia a Los Ángeles Galaxy de la MLS, donde Pavón jugó a préstamo entre 2019 y 2020.



El código penal argentino fija una pena máxima de 15 años de prisión para el culpable de abuso sexual con acceso carnal.



Este es el segundo escándalo por violencia machista que sacude a Boca en un año. A principios de 2020, el delantero colombiano Sebastián Villa se vio involucrado en una causa judicial por supuestas agresiones físicas cometidas contra su expareja.



Boca en su momento lo apartó del plantel, pero se reincorporó luego de un acuerdo extrajudicial entre Villa y la denunciante.



Hasta el momento el club argentino no se pronunció sobre el caso Pavón.