Zidane "está mucho mejor" tras dar positivo en covid-19, asegura Bettoni

MADRID, ESPAÑA.- El segundo entrenador del Real Madrid, David Bettoni, aseguró este viernes que Zinedine Zidane "está mucho mejor" tras dar positivo en covid-19 la pasada semana.



"Zizou está mucho mejor, y cada día va a estar mejor todavía", afirmó Bettoni en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Levante.



"No está aquí físicamente", afirmó Bettoni, matizando que, no obstante, Zidane se mantiene informado y al tanto de los entrenamientos durante su cuarentena.



"Miramos los entrenamientos, discutimos del contenido, no está aquí físicamente, pero está con nosotros", aseguró su asistente, que volverá a estar en el banquillo el sábado en lugar de Zidane.



Bettoni dejó entrever que ni Sergio Ramos ni Dani Carvajal, ambos lesionados, regresarán el sábado ante el Levante.



Ramos "está en un proceso de recuperación, cada semana se encuentra mejor, pero no queremos arriesgar", dijo el segundo técnico del Real Madrid sobre el capitán blanco, que arrastra molestias en la rodilla.



"Evaluamos cada semana cómo está, está mucho mejor, vamos a ver la semana que viene qué tal está su rodilla", añadió Bettoni.



Preguntado si las especulaciones en torno a su renovación pueden estar influyendo en Ramos, Bettoni aseguró que "veo al Sergio que conozco desde hace cinco años, el capitán, todo corazón, que está siempre delante cuando pasa algo".



"Es un gran profesional, nadie puede dudar de esto, es verdad que está un poco molesto por las molestias porque quiere siempre competir, pero lo veo normal, no veo un Sergio diferente", aseguró Bettoni.