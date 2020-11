Ángel Tejeda relata el drama que vivió al quedar atrapado por las inundaciones de Eta

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El delantero del Real España, Ángel Tejeda, dio su testimonio de cómo logró sobrevivir durante tres días al quedar atrapado en el techo de su casa en La Lima tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Eta.

El atacante de la máquina se mostró muy agradecido con Dios luego de la angustia que vivió en esos días en donde su vivienda quedó sumergida bajo el agua.

Tejeda relató en una entrevista para el programa “Las Dueñas del Balón” cómo fueron esos angustiantes días para él y las personas que lo acompañaban hasta el momento en que pudo ser rescatado por el Real España.

“Cuando el río se desbordó no nos dimos cuenta porque no había energía eléctrica, ni señal de teléfono, nos confiamos un poco porque vimos salir el sol, cuando salimos a las calles el agua ya estaba por todos lados, quisimos salvar algo, pero no se pudo y nos tocó subirnos a una terraza”, inicio relatando Tejeda.

Tejeda siguió relatando que afortunadamente su familia no estaba en La Lima porque pasó por unas situaciones muy lamentables al tener que bajar al agua, declarando que esto fue una completa pesadilla porque habían menores en el lugar y no se podía hacer nada.

“Tuvimos que bajar nadando para ingresar a las casas, buscar cobijas no tan mojadas para que los pequeños durmieran bien, sacar alimentos de los refrigeradores, al final todos fueron muy valientes.

Tejeda también añadió que no estaba dispuesto a “dejar a nadie tirado”, por lo que su primo y él al ver que el agua estaba bajando tomaron camino hasta un camión en donde pasaron la última noche previo a ser rescatado.

El goleador de la máquina también contó la tristeza que le produjo ver a muchas personas buscando a sus familiares entre las inundaciones y ver los desgarrador que era para ellos no tener información de sus seres queridos.

“Pensé que lo que yo pasé era grave, pero al ver a la gente llorar por familiares que no encontraban a los suyos me di cuenta que lo que yo pasé no fue tan grave”, concluyó Tejeda.