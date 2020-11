Legionarios hondureños en la MLS piden apoyo para los damnificados por Eta

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los legionarios hondureños en la MLS de Estados Unidos, se unieron en una sola voz para solicitar el apoyo de las personas y así poder ayudar a los damnificados en Honduras tras el paso de la tormenta Eta.



"Honduras, mi país natal, ha sido duramente golpeado por el huracán Eta y necesita nuestra ayuda", cuenta Roger Espinoza en un clip en el que aparecen la mayoría de los legionarios.

Estas afectaciones dejadas por el Eta hacen que "el distanciamiento social sea imposible, ya que Honduras no puede detener la propagación del covid-19", continúa Boniek García.



"Junto a mis compatriotas hondureños en la MLS estamos recaudando fondos para orgnizaciones de ayuda que están actualmente en Honduras y que tienen la habilidad de proveer la ayuda directa que la gente necesita", explica Espinoza.

"Honduras necesita de todos. Ayúdanos a ayuda", pide Maynor Figueroa a las personas.

Estos son las organizaciones en las que puedes donar:

-Humanity and Hope United Foundation: Esta es una organización sin fines de lucro que ayuda a las aldeas desatendidas y las partes remotas de Honduras.



-Operación Eta: Esta organización busca contrarrestar la pandemia de covid-19 alimentando a los más necesitados.



-Food for the poor: Esta es una organización con sede en Estados Unidos que proporciona kits de ayuda en casos de desastre a Honduras.