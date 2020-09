El Liverpool anuncia el fichaje de Thiago Alcántara

LIVERPOOL, INGLATERRA.- Del nuevo campeón de Europa al anterior. El Liverpool anunció este viernes el fichaje del internacional español Thiago Alcántara, que deja el Bayern Múnich tras haber logrado el triplete (Champions-Liga-Copa) en un traspaso de 20 millones de libras (26 millones de dólares), según los medios.



Thiago, de 29 años, firmó un contrato de "larga duración", según el Liverpool, campeón europeo en 2019 y actual rey de la Premier League.

"Siento algo increíble, estaba esperando este momento durante mucho tiempo, estoy muy contento de estar aquí", señaló el jugador en la web del club inglés.



Al mediocentro, pieza clave en la Champions recién conquistada por el Bayern, le quedaba un año de contrato con el gigante alemán, que había intentado renovarle, pero el jugador había decidido desde hacía varios meses cambiar de aires.



"Cerraré este capítulo en este maravilloso club en el que he crecido como jugador durante siete años. Triunfos, alegrías, pero también momentos duros", señaló Thiago en una carta a los aficionados del Bayern este viernes, haciendo referencia a sus graves lesiones.



"Pero de lo que estoy más orgulloso es de haber llegado a Múnich como un hombre joven lleno de sueños y ahora irme habiendo cumplido con un club, una historia y una cultura", añadió el internacional español.

'Necesito desafíos'

"Mi decisión es puramente deportiva. Como jugador de fútbol necesito desafíos", zanjó el jugador formado en el Barcelona, que aterrizó en el Bayern en 2013.



"No es oficial hasta que se anuncie y yo no soy un anunciador, por lo que no sé qué decir. Parece bastante prometedor, mis manos están preparadas, todos los hinchas del Liverpool deberían estar pendientes de los medios del club a lo largo del día, les ayudaría", bromeó el técnico de los Reds Jurgen Klopp este viernes, en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Chelsea.

Hansi Flick, el técnico del Bayern, le felicitó el jueves. "'Kloppo' va a tener a un gran jugador y a una gran persona", dijo.



En su periplo alemán Thiago ganó siete Bundesligas, cuatro Copas, un Mundial de Clubes y la Champions del pasado mes en Lisboa.



El hijo del antiguo internacional brasileño Mazinho, campeón del mundo en 1994, llevará el número 6 en Anfield y se convierte en el segundo fichaje del Liverpool tras el lateral izquierdo griego Kostas Tsimikas.

"Creo que este club describe muy bien lo que soy. Quiero cumplir todos mis objetivos, ganar tantos trofeos como sea posible. Quiero dejarme el corazón en el campo, por mis compañeros, por el club y por los aficionados", señaló el jugador.