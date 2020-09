Gonzalo Higuaín firma por Inter de Miami de la MLS

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Un día después de desvincularse de la Juventus, el delantero argentino Gonzalo Higuaín se convirtió en nuevo jugador del Inter de Miami de la liga de fútbol norteamericana (MLS), anunció este viernes el club, copropiedad de David Beckham.



"Quiero agradecer al Inter de Miami por el esfuerzo que ha hecho para contratarme. Creo que será una hermosa experiencia en mi vida", dijo el atacante, de 32 años, en un comunicado difundido por el club.



"Es lo que buscaba: una nueva experiencia, una nueva liga y una hermosa ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí y de que sea oficial", recalcó Higuaín, que se reencontrará con el centrocampista francés Blaise Matuidi, excompañero en la Juventus.

Higuaín llevaba una semana en Miami cerrando los detalles de su acuerdo con la franquicia estadounidense y a la espera de desvincularse de la Juventus, equipo al que pertenecía desde 2016 y que el jueves anunció la "finalización de mutuo acuerdo" del contrato con el argentino.



"Me siento bien, me siento completo como jugador. Estoy motivado para probar una nueva liga y ayudar al equipo a crecer", señaló Higuaín. "Individualmente, mi objetivo es demostrar que puedo contribuir y seguir jugando un gran fútbol aquí, y espero poder lograrlo porque tengo todas las herramientas necesarias para tener éxito".



Por su parte, Paul McDonough, director deportivo del Inter de Miami, afirmó que les "complace cerrar un trato con Gonzalo y añadir un goleador experimentado y exitoso, que ha sobresalido en los mejores equipos y ligas del mundo".



"Nuestro grupo de propietarios siempre ha dicho que nuestro objetivo no solo es traer jugadores de élite al Inter de Miami, sino también buenas personas que compartan nuestra ambición y aspiración de hacer historia en el fútbol norteamericano, y estamos seguros de que hemos encontrado eso en Gonzalo", agregó.



- "Metas importantes" -

Con su fichaje por el Inter, franquicia debutante esta temporada en la MLS, Higuaín cierra una larga carrera en el fútbol europeo, cuya primera etapa fueron siete temporadas en el Real Madrid.



En la primera de ellas, la 2006-07, el argentino llegó a coincidir en el vestuario con el inglés David Beckham, ahora uno de los dueños del Inter de Miami, jugando juntos ocho partidos.



La franquicia de Florida, ocupa actualmente la última posición de la Conferencia Este, con 8 puntos en 11 partidos, y está obligada a una pronta reacción si quiere clasificar para los playoffs.



"El Inter de Miami es un equipo en construcción, pero ya hay una buena base para alcanzar metas importantes", afirmó Higuaín. "Mi objetivo es tratar de transmitir toda la experiencia que he adquirido en Europa y ayudar al equipo a crecer."



El delantero, que formó parte de la selección argentina finalista en el Mundial de Brasil-2014, compartirá también campeonato con su hermano mayor, Federico Higuaín, quien ha militado en la MLS desde 2012 con los uniformes del Columbus Crew y, desde esta temporada, el DC United.