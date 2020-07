Montreal de Thierry Henry cae eliminado en octavos de torneo MLS

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El Montreal Impact del entrenador francés Thierry Henry cayó 1-0 ante Orlando City este sábado en el primer partido de los octavos de final del torneo 'MLS is Back', del que se marcha con un balance negativo de tres derrotas y una sola victoria.



El equipo canadiense, que solo pudo clasificar a las eliminatorias como uno de los mejores terceros de grupo, se vio superado con claridad por Orlando en la cancha del complejo deportivo de Disney World, sede única del torneo.



El equipo del colombiano Óscar Pareja ganó con un solitario gol del canadiense Tesho Akindele en el minuto 60, pero tuvo ocasiones para un marcador más amplio.



Henry, que debuta esta temporada como entrenador en la MLS, se mostró crítico con el funcionamiento defensivo de su equipo durante todo el torneo, pero recalcó que tiene tiempo por delante para ajustarlo.



"Tenemos que mejorar, está claro, solo llevamos cinco partidos en la liga y estamos en la quinta posición de la Conferencia Este, en puestos de playoffs", recordó el francés. "Todavía es pronto para mí. El proceso sigue adelante".



Tras una breve y negativa experiencia como técnico del Mónaco el año pasado, Henry aceptó en diciembre la oferta de Montreal para regresar como entrenador a la MLS, una competición que conocía bien por las cinco temporadas que militó como jugador en el New York Red Bulls.



A principios de año, Montreal obtuvo victorias en las dos primeras jornadas de la temporada regular pero la pandemia de coronavirus forzó en marzo la suspensión de la campaña y llevó a la MLS a crear el torneo 'MLS is Back' para reanudar las actividades en el entorno controlado de Disney World.



En los tres partidos de la fase de grupos del 'MLS is Back', que cuentan para la clasificación de la temporada regular, el Impact cayó 1-0 ante New England Revolution y 4-3 ante Toronto FC, pero logró el pase en la última jornada al vencer 1-0 al DC United.



"En este torneo hemos marcado goles pero también los hemos concedido. Necesitamos encontrar un mejor balance, pero acabamos de llegar", subrayó el exjugador del Arsenal y FC Barcelona.

Orlando de Nani en cuartos

Este sábado, los pupilos de 'Titi' Henry no pudieron hacer frente a Orlando, uno de los equipos más potentes en Disney World.



Las mejores ocasiones de Orlando, que fue primero de su grupo con dos victorias y un empate, llegaron por internadas de su lateral derecho brasileño Ruan, como una que desperdició en el minuto 7 el uruguayo Mauricio Pereyra dentro del área tras un taconazo de lujo del veterano Nani, exdelantero del Manchester United.



"Pudimos marcar varios goles. Tenemos que seguir mejorando poco a poco pero la química del equipo fue buena", dijo el técnico Óscar Pareja.



El gol de Orlando cayó finalmente en el minuto 60 con un pase de Pereyra a Nani quien, de espaldas al área, sirvió con un toque sutil para la llegada de Méndez por la izquierda. El central Rod Fanni logró adelantarse al ecuatoriano pero su despeje agarró descolocado al portero y le llegó a Akindele para que anotara a placer.



"La falta de definición quizás nos puso un poco nerviosos pero los futbolistas supieron manejar los tiempos", se felicitó Pareja.



Orlando City enfrentará el 31 de julio en los cuartos de final al ganador del cruce de octavos del lunes entre Los Angeles FC y Seattle Sounders, campeón de la MLS en 2019.



Este duelo abrió los enfrentamientos de octavos de final de 'MLS is Back', que se jugarán hasta el martes. La jornada del sábado incluye también el choque entre Philadelphia Union y New England Revolution.



Al término de este torneo, la MLS prevé reiniciar su temporada regular a finales de agosto en los estadios de los equipos a puerta cerrada y coronar a un campeón a mediados de diciembre, dijo su director deportivo, Alfonso Mondelo, el viernes a la AFP.