Su expareja la citó después de un año separados: los últimos momentos de Katherine Fuentes

Con la excusa de reencontrarse tras un año de separación, Katherine Fuentes aceptó salir con su expareja, Walter Mauricio Alvarenga, quien presuntamente habría acabado con su vida y luego intentó quemar su cuerpo. Aquí los detalles de las investigaciones:
El pasado 22 de julio, la joven hondureña, Katherine Nicolle Fuentes, de 22 años, fue reportada como desaparecida desde el domingo 20 de julio, luego de salir de su vivienda ubicada en el sector Cerrito Lindo de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula.
La información que se conoce hasta el momento es que, el día de su desaparición, Fuentes se reencontró con Alvarenga, con quien había mantenido una relación durante varios años, aunque la pareja se había separado aproximadamente un año antes del hecho.
Pese a ello, él continuaba frecuentándola y mantenía un contacto constante. Con esa misma intención de verla, Alvarenga citó a Katherine, por lo que ella accedió a salir de su vivienda, según las autoridades.
Una vez juntos, Walter Mauricio presuntamente la llevó a un lugar apartado en la aldea El Zapotal, donde, según la investigación, la habría asesinado de manera violenta antes de ocultar el cuerpo.
Versiones oficiales indican que, tras quitarle la vida a la joven, Alvarenga colocó su cuerpo en una fosa improvisada y, posteriormente, la prendió fuego, provocando quemaduras en un 90% de su cuerpo.
Se conoció que el presunto agresor de Katherine ya contaba con antecedentes de acoso hacia la joven y, según testimonios de familiares, insistía en mantener contacto pese a la separación.
A pesar de que el hallazgo de su cuerpo se realizó el pasado 26 de julio, fue hasta un mes después que las autoridades confirmaron, mediante pruebas forenses, que se trataba de Katherine Reyes, la joven manicurista desaparecida desde la colonia Cerrito Lindo.
Tras darse a conocer el hecho, su expareja fue detenida tras ser el principal sospechoso de este crimen dantesco, quien ahora enfrentará cargos por feminicidio.
Se conoce que, durante la búsqueda de la joven, familiares y amigos recibieron amenazas para que no dieran detalles del caso.
Tras ser intimidados, amigos de la joven, que inicialmente difundieron afiches en redes sociales, cesaron la campaña en Facebook.
Según declaraciones, las investigaciones apuntan a que el crimen se originó por problemas de celos, pues aunque la pareja llevaba un año separada, las indagaciones revelaron que existían conflictos entre ellos.