Famoso con seguridad privada y aficionados llegan al estadio para apoyar a tiktokers hondureños

La selección de titkokers hondureños juega este viernes ante El Salvador en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Este es el ambiente que se vive en la previa del partido.
Los jugadores hondureños recibieron a sus amistades en horas de la mañana. Stenfort tuvo una charla con personas cercanas a él.
La More llegó bien acompañado y hasta seguridad privada lo está cuidando en San Pedro Sula.
El creador de contenido fue solicitado en las fueras del hotel de concentración de la Bicolor.
Parte de la seguridad privada que resguarda a la selección hondureña de tiktokers en el hotel de concentración.
En las afueras del estadio Morazán también se respira amiente de fiesta. Esta salvadoreña viajó desde su país para vender recuerdos que los identifican.
Elsa Oseguera llegó desde Houston, Estados Unidos para apoyar a su novio Davis Flow en este encuentro ante los guanacos.
La expresentadora catracha derrochó belleza en su llegada a territorio hondureño.
EL HERALDO captó un tierno beso entre Elsa Oseguera y Davis Flow.
Así lucen las afueras del coloso sampedrano. Los aficionados ya comenzaron a llegar desde tempranas horas.
La venta de camisetas y accesorios alusivos a la "H" no pueden faltar en estos partidos.
Una de las familias que llega para apoyar a los creadores de contenido hondureños.