Algunas dudas por resolver antes del regreso de la Premier League

LONDRES, INGLATERRA.- El regreso de la Premier League será realidad en apenas dos semanas, pero aún quedan algunas dudas por resolver antes de que los clubes ingleses vuelvan a saltar a la cancha para completar la temporada 2019-2020.



El campeonato inglés, el más potente de Europa, lleva suspendido desde mediados de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

¿Si se vuelve a suspender?

Ha habido discusiones sobre cómo debería quedar la clasificación si se decide que la temporada no puede completarse, pero los clubes deberían saber a qué atenerse si un nuevo brote del Covid-19 arruina sus planes.



Muchos de los equipos de la parte baja de la clasificación, según la prensa inglesa, habrían presionado para eliminar los descensos en caso de que el curso quedara incompleto.

Pero esta opción parece poco probable, ya que la Federación Inglesa y la Liga Inglesa de Fútbol insisten en mantener ascensos y descensos.



La opción más factible en caso de tener que decidir la clasificación en los despachos sería una fórmula de puntos por partido y por ello se ha decidido reiniciar la temporada el 17 de junio por los dos pendientes (Manchester City-Arsenal y Aston Villa-Sheffield United). Así todos los equipos habrán jugado el mismo número de partidos.

Horarios de partidos

Una vez disputados esos dos encuentros aplazados en su día por la final de la Copa de la Liga, a los 20 clubes de la Premier League les restarán nueve partidos por jugar para completar la temporada.



Por el momento no se han publicado los horarios de esas nueve jornadas, pero se espera que se reanude el campeonato por donde quedó suspendido en marzo (30ª jornada), disputándose los 90 encuentros en cinco semanas, con la final de la FA Cup, el 1 de agosto, como colofón al curso.





Cambios y listas de convocados



Tres meses de parón, apenas algo más de dos semanas de entrenamientos colectivos y con un calendario cargado de partidos, la capacidad física de los futbolistas va a exprimirse al límite.

Con el objetivo de minimizar el riesgo de lesiones y el cansancio, la FIFA ha autorizado a las ligas temporalmente un cambio en las reglas, para permitir hasta cinco cambios por equipo y partido.



Según la prensa, el Chelsea también habría propuesto aumentar la lista de convocados, para que los técnicos dispusieran de nueve jugadores en los banquillos en lugar de siete.



No obstante, algunos han criticado que esta medida favorecerá a los clubes más poderosos, que cuentan con plantillas más amplias.

Terreno neutral

Los clubes de la Premier League parecen haber ganado la batalla por disputar los partidos en sus propios estadios.



No obstante, las autoridades británicas confirmaron la semana pasada que un "pequeño número" de partidos se disputarán en terrenos neutrales.

Es probable que esta medida incluya cada partido en el que el Liverpool pueda coronarse campeón por primera vez en 30 años, con el objetivo de impedir que los aficionados se concentren en los alrededores de Anfield.



El entrenador de los Reds, Jürgen Klopp ya ha manifestado que no le preocupa tener que jugar en terreno neutral, basándose en los números de las cuatro jornadas disputadas tras la reanudación de la Bundesliga, en la que ha quedado demostrado que la 'ventaja campo' desaparece sin el apoyo del público.



"No tendremos el apoyo del público, pero ningún equipo lo tendrá, ¿dónde está la ventaja?", declaró Klopp a la BBC.



"Dondequiera que juguemos la situación será la misma, por eso no me preocupo en absoluto", añadió.

Videoarbitraje

Los clubes ingleses podrían haber desestimado el uso del videoarbitraje (VAR) para lo que quedaba de temporada si con ello se disminuía el número de personas presentes en los partidos y, por lo tanto, se reducía el riesgo de contagios.

No obstante, el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, desea que el VAR esté presente en los partidos que restan.



"El VAR tiene sus propios problemas de distanciamiento social, pero creemos que existe la manera de completar la temporada con VAR", declaró Masters al canal Sky Sports.