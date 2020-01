Bryan Róchez: “En seis meses decidiré mi futuro...”

El ariete indicó que la adaptación no fue nada fácil, pero que el trato en Madeira ha sido como un hogar para su esposa e hijo. Lo que ha sido una bonita experiencia para su familia. Foto: cortesía de Bryan Róchez.

Bryan Gutiérrez

No fue el mejor fin de semana para Bryan Róchez, el ariete del Nacional de Madeira que jugó 90 minutos en la derrota de su club ante Cova de Piedade...

Pero el ex-Real España no pierde su alegría. Su club es sublíder de la Segunda Liga de Portugal y, sobre todo, cada vez que llega a casa y mira la cara de su pequeño nene Jayden y recibe los mimos de su esposa Angie Lambert. En medio de su agridulce fin de semana, el delantero de la H atendió a EL HERALDO desde Europa.

¿Qué tal, Bryan? Has anotado ya siete veces en este temporada, algo así como que te viene bien el Nacional de Madeira, ¿no?

Sí, es una liga diferente y muy competitiva y difiere de nuestra Liga Nacional en que aquí hay grandes jugadores de calidad y mucha experiencia en selecciones nacionales y eso pesa. Es una experiencia muy bonita la que estoy viviendo aquí.

¿Cómo ha sido tu cuota goleadora en Nacional?

El primer año que estuve en el equipo (temporada 2017-2018) anoté siete goles; el segundo (2018-2019), 11 y ahora llevo siete. Solo cuento los goles en partidos oficiales.

¿Tenés tu top five?

El primero que hice podría anotarlo en esa lista y el gol en el clásico de la ciudad en Primera el año pasado; los dos del primer partido en la Primera División en Portugal y el quinto sería el que le hice a íker Casillas.

¿Y cómo es la exigencia para estar en el 11 titular del profesor Luis Batalha?

Hay tres delanteros en el equipo y el profesor nos posiciona dependiendo del rival, pero normalmente jugamos con un 4-3-2-1 (casi siempre juega con un solo delantero) así que la pelea por la única plaza de atacante es muy fuerte.

Si estás en Madeira, lugar donde nació Cristiano Ronaldo, ¿ya conocés la casa donde nació el astro mundial?

Vivo en Funchal, Madeira. Este es el mismo lugar donde nació y creció Cristiano Ronaldo pero fijate que todavía no he visitado ese lugar... pero sí, acá se habla mucho de él, de lo que hizo, hace y seguirá haciendo. Es una ciudad relativamente pequeña y él es el gran ídolo.

Bueno, además en Benfica jugó David Suazo. ¿Se recuerda al Rey en Portugal?

Claro. Y cuando la afición o los periodistas lo recuerdan, porque jugó en uno de los grandes de Primera División, eso pesa bastante a uno como catracho; no me han comparado nunca con él pero a veces surgen comentarios sobre nuestra nacionalidad y de vez en cuando me han preguntado por David.

¿Cómo es tu vida cotidiana en Madeira, Bryan?

Vivo con mi esposa y mi hijo y todos los días me levanto siempre a las 8:00 de la mañana para ir a entrenar; regreso a mediodía para almorzar, descanso y luego voy a traer a mi hijo a la escuela. Por la noche cenamos y me quedo en casa viendo televisión. Esto es de todos los días y los fines de semana toca concentración y jugar los partidos, claro está.

¿Con tres años de vivir en Portugal ya hablás perfecto portugués en tu equipo?

No, no, no… pero como es similar al español aprendí en partes. Ya después de un par de meses comencé a hablar un poquito y seguí estudiando hasta poder hablar lo básico ahora.

¿Te costó adaptarte al futbol de Portugal?

Al comienzo fue difícil pero gracias a Dios me adapté mucho más rápido de lo que pensaba y por ello no tuve mucho problema. Aparte, el entrenador también habla español y eso facilitó mi adaptación.

¿Qué te dice la afición del Nacional cuando caminás por las calles de Funchal?

La afición está contenta conmigo, contenta con mi trabajo y trato de responder con goles.

¿Seguirás en Nacional de Madeira o buscarás una oportunidad en otro equipo?

Mi plan ahora es terminar la temporada y subir a Primera. Por ahora estamos bien, en segundo lugar y muy cerca del primero... luego de las vacaciones comenzaré a pensar sobre mi futuro ya que acá solo me queda lo que resta de este campeonato, que son seis meses.

Ya que nos hablaste de vacaciones, ¿venís seguido a Honduras a ver a tu amada Tornabé, Atlántida?

No voy seguido a Honduras, lastimosamente no tengo muchas vacaciones, solo a mitad de año, así que no voy muy seguido a mi país.

¿Y tenés comunicación con los compatriotas Jonathan Rubio y Rubilio Castillo (juegan en Tondela de la Primeira Liga portuguesa)?

Conozco muy bien a Jonathan Rubio y a Rubilio Castillo y tengo buena relación con ellos, aunque no nos vemos porque yo estoy en una isla y ellos están en otra ciudad. Solo nos comunicamos por redes sociales.

¿Y qué es lo que se dicen acerca de sus juegos en sus respectivos equipos?

Cuando nos comunicamos nos preguntamos cómo estamos y cómo nos va. Con quien sí hablo más es con Jonathan Rubio, miro los partidos de él y miro cómo le está yendo y lo felicito; él también hace lo mismo cuando yo anoto un gol.

¿Siempre seguís los juegos del Real España?

Siempre sigo viendo al Real España. Tuve la oportunidad de ver el partido pasado contra Olimpia (final de Copa Premier) y se vio bien, fue un partido parejo aunque la Máquina tuvo más llegadas al marco... le miro al equipo del profesor Ramiro Martínez a pesar de venir de una corta pretemporada.

Terminemos hablando de la Selección Nacional. ¿Esperás un llamado del profesor Fabián Coito para la H?

Espero que algún día llegue un nuevo llamado para la Selección, por ahora está muy lejos así que toca trabajar más; jugar en la Selección es el sueño de todo jugador y siempre que me llamen voy a estar ahí. Ojalá Dios que pueda estar pronto en este año que es de puro fútbol eliminatorio con la Bicolor.