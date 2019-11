RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Rio de Janeiro se prepara para un multitudinario recibimiento al Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, con una fiesta que podría alargarse hasta la noche si el equipo carioca logra el doblete este domingo y gana también el Brasileirao, sin jugar.



Se espera la presencia de centenares de miles de seguidores del equipo más popular de Brasil en las calles de Rio de Janeiro para dar la bienvenida al nuevo campeón continental, al estilo de los grandes bloques populares de Carnaval que cada año inundan con sus desfiles los barrios de la "Ciudad Maravilhosa".



Desde primera hora de la mañana, miles de aficionados vestidos con la camiseta rojinegra del equipo se concentraron en la plaza de la Candelaria, en el centro de la ciudad, que será uno de los puntos por los que pasará el autocar descapotable sobre el que desfilarán los jugadores.



El delantero "Gabigol", autor de los dos goles con los cuales el "Mengao" dio vuelta el marcador en los últimos minutos frente al argentino River Plate (2-1), llamó desde Lima a toda la afición flamenguista a festejarlo en grande.



"¡Quiero convocar a todo el mundo mañana [domingo], porque Rio de Janeiro es nuestro! ¡ A celebrarlo mucho!", expresó.

La llegada del equipo al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro está prevista alrededor de las 11H00 (14H00 GMT) y, posteriormente, la expedición desfilará por la céntrica Avenida Presidente Vargas para mostrar el título a sus aficionados.



La Policía Militarizada de Rio de Janeiro montó un amplio dispositivo de seguridad y pidió a los hinchas que no se desplacen al aeropuerto, afín de no bloquear los accesos a las instalaciones.



Tras llegar al aeropuerto, el autocar con los jugadores se desplazará hasta la iglesia de la Candelaria, donde se iniciará el recorrido, que terminará en el monumento Zumbi dos Palmares, en la misma Avenida Presidente Vargas, una de las principales vías del centro de Rio de Janeiro.



La fiesta podría cobrar un nuevo impulso si Flamengo se proclama este domingo también campeón de la liga nacional, el Brasileirao, título que levantó por última vez en 2009.



Gracias a la arrolladora temporada del "Mengao" bajo las órdenes del portugués Jorge Jesús, el segundo colocado en la tabla, Palmeiras, está obligado a ganar los cinco partidos que le quedan para evitar que Flamengo se proclame campeón brasileño.



Si el Palmeiras no consigue vencer en casa al Gremio de Porto Alegre este domingo, el Flamengo, sin jugar, se convertirá automáticamente en ganador del Brasileirao. Ese partido empezaráa las 19H00 GMT.



"Hoy esta victoria del Flamengo no es sólo una victoria mía ni de los jugadores, es del fútbol brasileño", declaró Jorge Jesús en Lima.