Así se jugará la cuarta jornada de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un promedio de once goles en las tres primeras jornadas, la Liga Nacional de Honduras tendrá acción a mitad de semana en la cuarta fecha del torneo Apertura.



Todos los partidos serán el miércoles. La pelota comenzará a rodar a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, cuando el Marathón reciba al golpeado Honduras Progreso, que tratará de sumar puntos y así evitar el penúltimo lugar de la tabla.



Media hora más tarde, las Águilas del Motagua jugarán contra el Real de Minas en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, equipo que lleva un triunfo y dos derrotas en el torneo.



Siempre a la misma hora, el estadio Francisco Martínez Durón de la ciudad de Tocoa será sede del juego entre Real Sociedad y los Lobos del doctor Salomón Názar. Los universitarios le siguen apostando a los primeros lugares después de vencer 1-0 a Real de Minas en la fecha anterior.



Pedro Troglio y su manada de Leones tienen la oportunidad de quitarse la igualdad de puntos con Marathón, en el duelo que tendrán ante el Vida que es último en el torneo. El partido será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Sigue castigado

Un solitario estadio Olímpico cerrará la jornada con el duelo entre Real España y Platense, juego que será a puertas cerradas por el vigente castigo que tiene que cumplir La Máquina.

Aquí los partidos de la jornada 4

Partido: Marathón vs Honduras Progreso

Hora: 3:00 PM

Estadio: Yankel Rosenthal

Ciudad: San Pedro Sula



Partido: Real de Minas vs Motagua

Hora: 3:30 PM

Estadio: Marcelo Tinoco

Ciudad: Danlí



Partido: Real Sociedad vs Lobos UPNFM

Hora: 3:30 PM

Estadio: Francisco Martínez

Ciudad: Tocoa



Partido: Olimpia vs Vida

Hora: 7:00 PM

Estadio: Nacional

Ciudad: Tegucigalpa



Partido: Real España vs Platense

Hora: 7:00 PM

Estadio: Olímpico

Ciudad: San Pedro Sula

Árbitros asignados