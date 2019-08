Pedro Troglio: "Hay que cambiar los horarios de los partidos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, criticó el horario en que se jugó el clásico nacional por el extremo calor de San Pedro Sula.



"En líneas generales es un empate que nos sirve a los dos para seguir arriba", comenzó analizando Troglio, quien lamentó que "nunca pudimos controlar la pelota y cuando la perdíamos ellos salían con pelotazos rápidos; el gol de ellos (de Marathón) llega con pelota parada".



El DT argentino indicó que la dificultad del juego es entendible porque "es un clásico, partido difícil, con tensión y nerviosismo".

Altas temperaturas

Pero lo que más inquietó al timonel fue el clima sampedrano: "Es duro, difícil jugar con este calor, gracias a Dios yo no juego, es un calor bárbaro, a las 4:00 de la tarde es pesado; hay que cambiar los horarios de los partidos, sino después se va a lamentar algo".



Rescata que el Monstruo "es un equipo que sabe lo que quiere", a su vez se refirió al fallo de Eddie Hernández: "No ha hecho pretemporada, tuvo una situación clara que lamentablemente no pudo anotar, pero es un jugador con gran jerarquía y lo vamos a valorar por su historial", apuntó Pedro Troglio.





En su consideración "el clasico estuvo a la altura, se jugó con intensidad y nervio", y es porque "la preparación de los partidos se juega de otra forma" también. La dinámica del juego que empataron con los verdolagas le demuestra que "vamos a sufrir en un campeonato duro, con climas difíciles, canchas difíciles".



Concluyendo su comparecencia, el subcampeón mundial argentino auguro que "seguro este equipo de Marathón va a pelear porque tiene un gran equipo".