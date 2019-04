Valverde asegura que la Champions "es una ilusión, no una obligación"

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este martes que ganar la Liga de Campeones "no es una obligación, es una ilusión", la víspera de enfrentarse al Liverpool en la ida de semifinales del torneo continental en el Camp Nou.



"No hay ninguna obligación para nada, lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro.



El Barça busca su primera final de Liga de Campeones desde 2015, año en que levantó el título por última vez.



Para alcanzarla, "no basta con hacer un buen partido, tienes que hacer dos buenos partidos. No tener ningún despiste, ni siquiera 10 minutos porque además el Liverpool tiene estos arrebatos que en 15 minutos intenta arrollarte".



"Tienes que tener una respuesta ante esa capacidad que tiene el Liverpool de empujarte, te empuja mucho contra tu portería y tienes que tener capacidad para superar esa presión tan pegajosa", añadió el técnico azulgrana.



"Es un equipo potentísimo, con una delantera extraordinaria, con un nivel de presión y de ritmo altísimo, algo que Kloop ya tenía en el Dortmund y que ha trasladado al Liverpool", añadió.



"Será un rival dificilísimo de batir, sólo ha perdido un partido en su liga y esto dice mucho de ellos", aseguró Valverde, para el que el hecho de afrontar este partido tras ganar la Liga española puede darle una pequeña ventaja frente a un rival que sigue peleando por la suya.



"A nosotros nos permite cierto margen el haber ganado la Liga (el sábado), ellos tal vez un poco menos, pero es una semifinal de Champions, todo el mundo va a estar muy puesto y esto del cansancio se va con las finales", dijo Valverde.



En esta línea y mirando para casa, aseguró que Leo Messi "está bien", tras haber sido dosificado en las últimas semanas.



"Todo venía muy cargado, nuestra intención era cerrar el título (liguero), lo hemos conseguido y estamos dispuestos, él y todos los demás", aseguró Valverde.



El técnico del Barça no dudó en apelar al público azulgrana, especialmente después de que Klopp asegurara que "el Camp Nou no es un templo del fútbol".



"El público del Camp Nou ya está jugando un factor decisivo en las últimas semanas, llevamos varios partidos con más de 90.000 personas en el campo y los contrarios lo notan, mañana esperamos que sea lo mismo", aseguró Valverde.



"Al final, las palabras de Klopp iban con la idea que tenemos los entrenadores de desdramatizar lo que son los partidos, parece que se acaba el mundo y al final es un campo, dos porterías, veintidós jugadores ahí intentando meter el balón dentro de una de ellas y ya está", concluyó Valverde.