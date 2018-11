Maynor Figueroa: "Mi continuidad depende de lo que diga Dios"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Honduras, está claro que la Bicolor debe salir a ganar estos dos partidos que tienen en esta fecha FIFA y además tomando en cuenta que ya días no se logra una victoria.



"Siempre es importante buscar la victoria, más cuando se está en condición de local. Si bien es cierto, ha pasado mucho tiempo y aunque los partidos han sido pocos en los últimos meses, pero siempre tenemos esa necesidad de ganar y esperemos que el viernes así pueda ser", indicó.



Cuando se le consultó sobre la llegada del técnico oficial a la Selección. "Técnico tenemos, a lo mejor no de manera permanente, pero hay que darle el lugar y respeto que se merece a la persona que en este momento está de encargado y nosotros como jugadores siempre estamos con la obligación de dar lo mejor por nuestras familias, la afición y esperamos cerrar el año de la mejor manera".



Y agregó. "Creo que todos debemos de ser pacientes, ya que al igual que nosotros los jugadores, como la afición estamos esperando a ese entrenador que se va hacer cargo de esta Selección de manera permanente. Mientras tanto seguimos siendo hondureño y representando a nuestro país de la mejor manera y desde ya invitar a la gente que nos acompañe el viernes".



Figueroa fue claro en torno a su futuro vistiendo los colores de la Bicolor. "Al lado mio hay grandes jugadores que van a tomar la batuta, no hay duda de eso. Hay varios jóvenes que han venido haciendo una gran labor en selecciones menores y ellos tienen el camino correcto, mientras tanto vamos a seguir disfrutando con los que están y vayan viniendo. Mi continuidad depende de lo que diga Dios, me siento con las energías y las ganas de seguir, pero como ya sabemos, nadie es eterno en ningún lugar y en cualquier momento tengo que ceder mi paso, si es eso lo que quieren escuchar".



En cuanto a las críticas que se les hacen a los jugadores que no están jugando en sus equipos y fueron llamados a la Selección. "Hay que darles la razón a la gente como a la prensa que en este momento se está quejando , pero si nos han convocado es por algo y lo único que tenemos que hacer es demostrarnos a nosotros mismos, no tenemos que demostrarle a nadie, sino que somos capaces".



Figueroa también se refirió sobre su futuro en el Dallas. "En este momento estamos a la espera, no tengo nada concreto de lo que va pasar en el transcurso de estos días. Mientras tanto tenemos estos dos compromisos y hay que estar concentrados al cien por ciento", finalizó.