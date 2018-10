Maynor Figueroa dice que es una bendición seguir en la Selección de Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El defensa de Honduras, Maynor Figueroa, dijo estar feliz de poder reintegrar la Selección de Fútbol de Honduras, para el amistoso a puertas cerradas en Barcelona ante Emiratos Árabes Unidos el próximo jueves.



"Como siempre lo he dicho, estar en la Selección es una gran bendición, se me da la oportunidad y eso me pone muy contento".



Figueroa, capitán del equipo hondureño durante los últimos cuatro años, es uno de los hombres más experimentados y por lo tanto tratará de dejar su aporte a las nuevas generaciones.

"Es un gran privilegio, es muestra del gran sacrificio que he venido teniendo. Hay que seguir retribuyendo esa confianza que se se me ha dado. Hay que seguir trabajando, hay que seguir dando ese ejemplo".



Sobre la posibilidad de llegar al próximo mundial, Figueroa fue escueto en palabras: "No sé, eso sólo Dios lo sabrá. Ahora estoy pero no sé si más adelante vaya a decir adiós".