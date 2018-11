César Nene Obando: Ver personalmente la victoria de Motagua sería muy especial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando hablamos de Motagua nos referimos a historia, gloria, títulos, y si hacemos mención a sus máximas figuras tenemos que hablar, sin duda, de uno que le dio tantas alegrías a la afición azul: César Nene Obando.



Quizás no exista un jugador que sienta tanto los colores de Motagua como lo hace el Nene. La leyenda del Ciclón disfrutó de una exitosa carrera en el fútbol, tanto a nivel de club como de Selección, incluyendo aquellos días gloriosos con su amado Motagua, para quien anotó 23 goles.



Motagua disputa este jueves la final de la Liga Concacaf ante Herediano de Costa Rica y Obando tiene la esperanza de que esta noche se produzca un momento mágico para toda la afición motagüense.



"Creo que pueden remontar. Han demostrado en la liga y en Concacaf que son un gran equipo y que han remontado de manera similar antes. El Motagua está acostumbrado a jugar en este tipo de partidos. Creo que con el sacrificio y el empuje de los aficionados, pueden cambiar el marcador", dijo El Nene, en una entrevista para Concacaf.



Si Motagua logra remontar, obtendrá su primer trofeo de Concacaf, y primer título internacional desde 2007. Obando sabe que esta final significa mucho para el club y sus aficionados.



"El club siempre está tratando de lograr grandes cosas, y ganar este trofeo significaría mucho para la institución. Este es un club especial porque tiene muchos aficionados, es un club grande, pero también ha sufrido. Para mí, ver personalmente la victoria de Motagua sería muy especial".



A más de 16 años después de su último partido profesional, Obando sigue siendo un icono de Motagua y eso ha sido demostrado siempre por la afición azul, a la cual aprecia el amor y la amabilidad que aún recibe de los aficionados.



“Me siento privilegiado. Para mí, haber salido de las fuerzas básicas del club y jugando para el equipo mayor, siento una conexión especial con los aficionados. Tuve algunos grandes momentos con Motagua y gané cosas importantes. Los aficionados todavía me escriben, se detendrán y me hablarán si me ven en la calle. Para mí, Motagua es una familia y siempre me sentiré identificada con este club" cerró diciendo.