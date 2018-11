Motagua buscará remontar ante Herediano en la final de Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este jueves por la noche se define al campeón de la Liga Concacaf 2018, entre Motagua y Herediano, en la final de vuelta que se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 8:00 pm, y que dará el penúltimo boleto a la Liga de Campeones Concacaf 2019.



Motagua busca remontar un resultado adverso de 2 - 0 logrado en la ida en Costa Rica, que permite al Herediano llegar con confianza y con la motivación de llevar el resultado a favor.



Las Águilas tendrán una dura tarea ante un equipo tico que se mostró muy fuerte en el partido de ida, y que supo manejar bien el encuentro logrando un resultado que los tiene a un paso del título.



Los ticos no han podido dejar de recibir goles jugando de visita, en la presente Liga Concacaf han concedido cinco goles en total.



Sin embargo, Herediano tuvo una excelente actuación defensiva en el partido de ida el pasado jueves en Heredia, además, no concedió goles, lo que lo hace llegar con más tranquilidad, en teoría, que Motagua.



Motagua no sólo se sentirá alentado por su fuerte ataque y su bulliciosa afición, sino que el récord defensivo de Herediano en la Liga Concacaf, también sugiere que podría haber una remontada azul esta noche.



Parece que todo lo que afectó a Herediano durante su racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga de Costa Rica, ha sido superado gracias a las actuaciones en el torneo de Concacaf.



Mientras que Motagua, estará respaldado por su afición, la junta directiva anunció que el 90 por ciento de la boletería ya estaba agotada, por lo que una victoria por un margen de tres goles haría que las Águilas se alcen con el título y la clasificación a Liga de Campeones Concacaf 2019.

?ATENCION AFICIONADO MOTAGUENSE:



?️ | Toda la boletería del sector de SOL Adulto y Niños esta totalmente AGOTADOS.



Solo quedan pocos boletos de SOMBRA Y SILLA.



?| Precios Adulto: SOL AGOTADO, Sombra L250 y Silla L500

?| Precios Niños: SOL AGOTADO,Sombra L50 y Silla L100 pic.twitter.com/O1TxMLu6nM — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 1 de noviembre de 2018