  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona confirma las bajas de dos jugadores y regresan hasta el próximo año

No todas son noticias buenas para el FC Barcelona que comanda Hansi Flick, seha conocido la lesión que sufre dos de sus jugadores

  • 03 de diciembre de 2025 a las 08:15
Barcelona confirma las bajas de dos jugadores y regresan hasta el próximo año

El FC Barcelona llega de derrotar al Atlético de Madrid en su último compromiso.

 Foto: FC Barcelona

Barcelona, España.- El mediapunta del Barcelona Dani Olmo estará un mes de baja por una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el duelo de LaLiga EA Sports de este martes frente al Atlético de Madrid (3-1), según ha informado el club azulgrana.

El jugador catalán se lesionó tras una mala caída justo después de armar el disparo que originó el segundo gol de su equipo en el minuto 65 del partido disputado en el Spotify Camp Nou.

Tabla de posiciones de LaLiga española: Barcelona se aleja en la cima

Olmo ha sido sometido este miércoles a las correspondientes pruebas médicas, tras las que se ha decidido optar por un tratamiento conservador que le obligará a estar cuatro semanas en el dique seco.

Es la segunda vez que Olmo tiene problemas en el hombro izquierdo. En su anterior etapa como jugador del Leipzig, el jugador egarense tuvo que ser intervenido tras sufrir una luxación en la misma articulación.

Barcelona remonta al Atlético de Madrid y toma distancia del Real Madrid en La LIga

La baja de Dani Olmo se suma a la del defensa uruguayo Ronald Araujo, por cuestiones de salud mental, y a las de los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi, Marc-André ter Stegen y Fermín López.

El grand dilema de Hansi Flick será qué jugador alinea en la posición de mediapunta, ya que los dos titulares (Fermín y Dani Olmo) están ambos lesionados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias