Diego Armando Maradona necesita prótesis en las rodillas  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La solución para la severa artrosis que padece Diego Maradona en sus rodillas es operarlo y colocarle prótesis, dijo su traumatólogo.



“En una persona joven siempre es preferible evitar un reemplazo articular porque no es un juego de niños. Pero sus rodillas no tienen otra solución... La decisión final sería cambiar la articulación. Él tiene que tomar una decisión sobre el proceso quirúrgico”, dijo el médico colombiano Germán Ochoa en una entrevista telefónica al noticiero Sportia del canal argentino TyC Sports.



Maradona, quien desde el mes pasado dirige al club Dorados de Culiacán de la segunda división de México, fue visto caminando con dificultad por el problema de artrosis que arrastra desde hace años.



Según Ochoa, el exfutbolista argentino, de 57 años, sufre una severa artrosis en sus dos rodillas que destruyó sus cartílagos.|



“Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Está muy avanzada...eso le provoca mucho dolor e inflamación”, explicó el médico.



El también cirujano de rodilla indicó que habría otra alternativa, consistente en hacer es un “bloqueo de los nervios geniculares”, que transmiten las sensaciones al cerebro, para eliminar el dolor. “Pero no es una solución definitiva, solo elimina el dolor por un tiempo", aclaró.



En otra entrevista realizada con el sitio deportivo Toda Pasión, el traumatólogo indicó que conoce bien la dolencia que sufre, quien fuera capitán del seleccionado que se consagró campeón del Mundial de México 1986 y entrenador del equipo argentino que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.



En junio, antes del Mundial de Rusia, donde estuvo presente, Maradona fue sometido a un tratamiento para que pudiera realizar “sus actividades de la mejor manera posible", dijo Ochoa.



Asimismo, el traumatólogo descartó que Maradona corra el riesgo de no poder caminar al considerar que su problema tiene solución por “los avances de la tecnología”.